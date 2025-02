Sebastian Kehl gewinnt Machtkampf gegen Sven Mislintat: BVB macht Trennung offiziell

Lars Ricken zerschlägt den Machtkampf in der BVB-Zentrale. Sebastian Kehl darf sich vorerst als Sieger fühlen.

Das Ende kam mit großem Knall. Borussia Dortmund zerschlägt den lähmenden Machtkampf in der Führungsetage - und entlässt den Technischen Direktor Sven Mislintat. Sebastian Kehls interner Rivale, der immer wieder quergeschossen haben soll, werde mit sofortiger Wirkung freigestellt, teilte der auch sportlich krisengeschüttelte Fußball-Bundesligist am Donnerstag mit. Lars Ricken hat als Boss durchgegriffen, allerdings ist auch Kehl selbst wegen Fehlern in der Kaderplanung längst umstritten.