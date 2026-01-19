Nach Informationen der Bild-Zeitung werden die Schwaben gegen die Roma ohne den 25-Jährigen auskommen müssen. Der Grund: Vor der Saison wurde Nartey für die Europa-League-Spiele des VfB gar nicht nominiert, lediglich die Verletzung von Stürmer Ermedin Demirovic ermöglichte ihm eine nachträgliche Berufung.
Sebastian Hoeneß vor drastischer Entscheidung! VfB Stuttgart muss Stammspieler wegen UEFA-Regel wohl aus dem Kader streichen
Demirovic rückt für Nartey wohl in den Stuttgart-Kader
Nun ist Demirovic mittlerweile wieder fit - als einziger echter Mittelstürmer im Stuttgarter Aufgebot ist ihm ein Platz im Kader so gut wie sicher. Das Problem: Die UEFA-Regelungen besagen, dass er nur für seinen Ersatz zurückkehren darf. Demirovic und Nartey müssten also die Plätze tauschen, Letzterer könnte gegen die Italiener nicht mitwirken.
Am Dienstag ist bei der UEFA Stichtag, bis dann muss beim VfB eine Entscheidung getroffen sein. Fällt die Wahl auf den serbischen Angreifer, wird Nartey zuhause bleiben.
Nartey beim VfB Stuttgart beinahe schon aussortiert
Bitter ist das für Stuttgart vor allem deshalb, weil Nartey in den vergangenen Wochen zum Stammpersonal von Trainer Sebastian Hoeneß gehörte. Nach Jahren des Verletzungspechs scheint der Däne endlich angekommen beim VfB.
In sechs der letzten sieben Liga-Spiele stand er in der Startelf, beim Sieg gegen Eintracht Frankfurt erzielte er sogar den entscheidenden Treffer zum 3:2. Es war sein erstes Tor im Trikot der Schwaben nach 43 Anläufen.
Obwohl er in der zurückliegenden Saison lediglich 21 Minuten auf dem Rasen stand, wurde Narteys Vertrag im Sommer überraschend bis 2026 verlängert. Mittlerweile scheint er das Vertrauen, welches der VfB und Hoeneß in ihn legten, zurückzuzahlen. So steht eine weitere Verlängerung seines Arbeitspapiers bereits im Raum.
Nikolas Nartey: Leistungsdaten beim VfB Stuttgart seit 2019
- Spiele: 44
- Tore: 1
- Assists: 0
- Einsatzminuten: 1.794