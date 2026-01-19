Sebastian Hoeneß vor drastischer Entscheidung! VfB Stuttgart muss Stammspieler wegen UEFA-Regel wohl aus dem Kader streichen

Bitter ist das für Stuttgart vor allem deshalb, weil Nartey in den vergangenen Wochen zum Stammpersonal von Trainer Sebastian Hoeneß gehörte. Nach Jahren des Verletzungspechs scheint der Däne endlich angekommen beim VfB.

In sechs der letzten sieben Liga-Spiele stand er in der Startelf, beim Sieg gegen Eintracht Frankfurt erzielte er sogar den entscheidenden Treffer zum 3:2. Es war sein erstes Tor im Trikot der Schwaben nach 43 Anläufen.

Obwohl er in der zurückliegenden Saison lediglich 21 Minuten auf dem Rasen stand, wurde Narteys Vertrag im Sommer überraschend bis 2026 verlängert. Mittlerweile scheint er das Vertrauen, welches der VfB und Hoeneß in ihn legten, zurückzuzahlen. So steht eine weitere Verlängerung seines Arbeitspapiers bereits im Raum.