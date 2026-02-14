Goal.com
VfB Stuttgart v TSG Hoffenheim - BundesligaGetty Images Sport
Jonas Rütten

"Schwere Wochen": Tiago Tomas bricht nach Sieg des VfB Stuttgart in Tränen aus

Tiago Tomas kehrte beim VfB Stuttgart nach einer langen Verletzungspause zurück. Dies war aber wohl nicht der Grund für seine bitteren Tränen nach Spielende.

Als Schiedsrichter Robert Hartmann das Bundesliga-Topspiel am Samstag zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Köln abpfiff, sank Tiago Tomas zu Boden und begann bittere Tränen zu vergießen.

Einen offensichtlichen Grund gab es dafür nicht. Der VfB hatte dank eines Doppelpacks von Ermedin Demirovic die Domstädter mit 3:1 bezwungen, sich im Kampf um die Champions League zurückgemeldet und Tomas selbst sein Comeback nach einer langwierigen Verletzungspause gegeben.

  • Und dennoch weinte der 23-Jährige hemmungslos. Zahlreiche Teamkollegen kamen, um ihn zu trösten. Viele externe Beobachter fragten sich, was genau los sei. Eine genaue Antwort darauf gab Trainer Sebastian Hoeneß nach dem Spielende zwar nicht, deutete aber an, dass sich offenbar im privaten Umfeld des Portugiesen ein Schicksalsschlag ereignet hat.

    Hoeneß sprach davon, dass es sich "um etwas Familiäres" handle und dass der Offensivspieler "schwere Wochen" durchmache. Auch Sportvorstand Fabian Wohlgemuth verzichtete auf Details und verwies auf die Privatsphäre des Spielers. Nach Informationen des Zeitungsverlags Waiblingen aus der Stuttgarter Region, sei Tomas' Vater im Januar verstorben.

    Dieser war für ihn sein größtes Vorbild, wie er der WAZ einmal in einem Interview erzählte, als er noch für den VfL Wolfsburg auf Torejagd ging. "Es ist sein Blick aufs Leben, der mich so inspiriert", sagte er zudem einmal in einem Gespräch auf der Homepage der Wolfsburger: "Er hat immer ein Lächeln auf dem Gesicht und versucht, in jeder Situation das Positive zu sehen. Die Kernaussage ist, dass das Leben schön ist und wir jeden Moment genießen sollten, denn der morgige Tag ist niemals garantiert."

    Tomas' Vater George spielte einst professionell Basketball bei Benfica Lissabon. "Ich müsste der erste Fußballer in meiner Familie sein", mutmaßte Tiago daher in einem Interview. Ausgebildet wurde er im Nachwuchs von Sporting Lissabon, das habe seinen Vater aber nie gestört: "An erster Stelle stand für ihn, dass ich glücklich bin. Und als ich dort zu spielen begann, wurde er zum Sporting-Fan."

  • Borussia Dortmund v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport

    Tiago Thomas wechselt über den Umweg Wolfsburg beim VfB Stuttgart an

    Im Winter 2022 wechselte Tomas letztlich von Sporting zum VfB Stuttgart auf Leihbasis. Im darauffolgenden Sommer wurde er jedoch nicht von den Schwaben, sondern von Bundesliga-Konkurrent Wolfsburg für rund neun Millionen Euro fest verpflichtet. Im August des vergangenen Jahres kehrte Tomas dann für 13 Millionen Euro in die baden-württembergische Landeshauptstadt zurück.

    Seit seiner Rückkehr glückten ihm in 21 Pflichtspielen vier Tore. Im Spiel gegen den BVB Ende November hat Tomas dann jedoch laut Trainer Hoeneß einen "tiefen Schlag in der Muskulatur" abbekommen. Die Folge: Tomas musste zum Jahresende eine wochenlange Zwangspause einlegen, um vollständig zu genesen.

    Erst am 22. Spieltag kehrte er für sechs Minuten gegen Köln auf einen Bundesliga-Rasen zurück. Seine Gedanken waren an diesem Tag jedoch offenbar und nachvollziehbar woanders.

