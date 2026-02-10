Schwere Beschuldigungen in den Epstein-Files: Anwalt von Franck Ribery will "diese Fake News bestrafen"

Darin beschreibt das mutmaßliche Opfer Ribery als "gewaltsam und bedrohlich". Demnach habe Ribery versucht, sie in ihrem Garten zu schlagen, als er ihre Adresse heraufgefunden habe. Die Polizei habe ihn schließlich zurück zu seinem Auto bringen müssen. Die mutmaßlich Betroffene beschreibt außerdem Riberys Verbindungen zum Anwalt Sylvain Cormier, der sie offenbar auf Befehl von Ribery geschlagen haben soll: "Er sagte: 'Franck hat mich gebeten, das zu tun'" (im englischen Original: "I was beaten by the latter, he said 'it's Franck asking me to do this'!").

Wann und wo genau sich die Vorfälle in Frankreich zugetragen haben sollen, ist aus den Dokumenten aufgrund von etlichen Schwärzungen und den sprunghaften Schilderungen der mutmaßlich Betroffenen ebenso wenig ersichtlich, wie Riberys angebliche oder tatsächliche Teilnahme an weiteren in der Aussage geschilderten mutmaßlichen Straftaten. Auch ein Bezug zu Epsteins Netzwerk wird nicht hergestellt.

Strafrechtlich verfolgt oder belangt wurde der heute 42-Jährige allen Anschein nach nicht. Zudem ist festzuhalten, dass es sich bei den Veröffentlichungen um ungeprüfte Anschuldigungen handelt und nicht um erwiesene und juristisch geprüfte Fakten. Die alleinige Präsenz in den Epstein-Files bedeutet nicht, dass irgendjemand tatsächlich irgendetwas strafrechtlich Relevantes getan haben soll.