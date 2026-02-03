In einer Trainingseinheit des FC Bayern München passierte Jonathan Tah in einem Zweikampf ein Malheur - offenbar aber ohne größere Folgen.
Schreckmoment im Training des FC Bayern! Jonathan Tah mäht Sorgenkind um
Tah trat nämlich im Kampf um den Ball versehentlich, aber mit voller Geschwindigkeit, Josip Stanisic am rechten Fuß - also an genau jener Stelle, an der sich der Außenverteidiger zuletzt eine Kapselbandverletzung im Sprunggelenk zugezogen hatte. Das berichtete die Bild.
Stanisic humpelte daraufhin zur Seitenlinie und wurde behandelt. Er kehrte zunächst ins Training zurück, musste jedoch nur wenige Minuten später die Einheit vorzeitig beenden und in die Kabine zurückkehren. Das Ausmaß der Verletzung ist noch unbekannt.
- (C)Getty Images
Stanisic schon zum dritten Mal verletzt?
Stanisic stand erst am vergangenen Wochenende beim 2:2 gegen den Hamburger SV erstmals nach seiner vorherigen Blessur wieder auf dem Platz. Der 25-Jährige ist ein bisschen das Sorgenkind beim deutschen Rekordmeister.
Erst im September hatte er sich eine Innenbandverletzung einfangen, weshalb er einen guten Monat ausfiel und insgesamt acht Pflichtspiele beim FC Bayern und der kroatischen Nationalmannschaft verpasste.
Im Januar kam es dann zu der Kapselverletzung, die ihn zweieinhalb Wochen pausieren ließ. Stanisic entgingen dadurch fünf Partien der Münchner.
Auch Kane fehlte im Training
Auch Harry Kane blieb wegen einer Erkrankung zu Hause und nahm nicht am Training teil, wie der Klub mitteilte. Zudem steht weiter Konrad Laimer nicht zur Verfügung, er laboriert noch an einer Verletzung in der Wade.
Raphael Guerreiro ist dagegen auf dem Weg zurück: Nachdem er zuletzt nur individuell gearbeitet hatte, stieg er nun wieder ins Mannschaftstraining ein. Ein Platz im Kader am Sonntag gilt als realistisch, während ein Einsatz von Laimer gegen Hoffenheim kaum in Frage kommt.
Neuigkeiten gab es dazu von Winter-Neuzugang Bara Sapoko. Der offensive Mittelfeldspieler absolvierte nach mehreren Wochen Aufbauarbeit erstmals eine Einheit mit der Mannschaft. Er machte das Aufwärmen sowie den ersten Teil des Teamtrainings mit und setzte seine Einheit anschließend individuell fort.
Da Sapoko nicht aus der EU stammt, darf er zwar bei den Profis eingesetzt werden, ist jedoch nicht für die Regionalliga oder die Nachwuchsmannschaften des Klubs spielberechtigt.
- Getty Images
Die nächsten Spiele des FC Bayern München
- Sonntag, 8. Februar, 17.30 Uhr: FC Bayern - TSG Hoffenheim (Bundesliga)
- Mittwoch, 11. Februar, 20.45 Uhr: FC Bayern - RB Leipzig (DFB-Pokal)
- Samstag, 14. Februar, 15.30 Uhr: SV Werder Bremen - FC Bayern (Bundesliga)