Schreckmoment im Training des FC Bayern! Jonathan Tah mäht Sorgenkind um

Auch Harry Kane blieb wegen einer Erkrankung zu Hause und nahm nicht am Training teil, wie der Klub mitteilte. Zudem steht weiter Konrad Laimer nicht zur Verfügung, er laboriert noch an einer Verletzung in der Wade.

Raphael Guerreiro ist dagegen auf dem Weg zurück: Nachdem er zuletzt nur individuell gearbeitet hatte, stieg er nun wieder ins Mannschaftstraining ein. Ein Platz im Kader am Sonntag gilt als realistisch, während ein Einsatz von Laimer gegen Hoffenheim kaum in Frage kommt.

Neuigkeiten gab es dazu von Winter-Neuzugang Bara Sapoko. Der offensive Mittelfeldspieler absolvierte nach mehreren Wochen Aufbauarbeit erstmals eine Einheit mit der Mannschaft. Er machte das Aufwärmen sowie den ersten Teil des Teamtrainings mit und setzte seine Einheit anschließend individuell fort.

Da Sapoko nicht aus der EU stammt, darf er zwar bei den Profis eingesetzt werden, ist jedoch nicht für die Regionalliga oder die Nachwuchsmannschaften des Klubs spielberechtigt.