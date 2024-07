Dass der ungeliebte Nachbar aus England Europameister wird, will man sich in Schottland gar nicht erst ausmalen.

Die schottische Zeitung The National hat am Tag vor dem EM-Finale zwischen Spanien und England mit einem kuriosen Cover für Aufsehen gesorgt. Darin fordert das Blatt die Spanier auf, Revanche an Schottlands ungeliebten englischen Nachbarn zu nehmen.