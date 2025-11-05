Luis Suarez (38) hat seinem Ruf als Rüpel wieder einmal alle Ehre gemacht. Der Stürmer von Inter Miami wurde von der Disziplinarkommission der Major League Soccer (MLS) für ein Spiel gesperrt, nachdem er zuletzt in der zweiten Partie der Achtelfinal-Play-offs seinen Gegenspieler Andy Najar (Nashville SC) getreten hatte. Zudem muss Suarez eine Geldstrafe in unbekannter Höhe zahlen.
Schon wieder ein Ausraster: Messi-Kumpel Luis Suarez fehlt Miami gesperrt
- Getty Images Sport
Entscheidendes drittes Spiel in Play-offs steht für Miami an
Damit fehlt Suarez seinem Klub in der entscheidenden dritten Partie im Kampf um den Einzug in das Viertelfinale am 8. November. Nach einem souveränen 3:1 im ersten Spiel, hatte Suarez mit seinem Kumpel Lionel Messi in der zweiten Partie ein 1:2 kassiert. Der Schiedsrichter hatte in dem Spiel den Tritt von Suarez, der in seiner Karriere immer wieder für Skandale sorgte, nicht gesehen.
- Getty
Suarez machte mehrfach mit Beißattacken Schlagzeilen
Suarez wurde in seiner Karriere bereits dreimal länger gesperrt, weil er seine Gegenspieler gebissen hatte.
2010 leistete er sich im Trikot von Ajax Amsterdam den ersten Ausraster, als er Otman Bakkal von der PSV Eindhoven in die Schulter biss. Daraufhin wurde er für sieben Spiele gesperrt.
Im April 2013 biss er im Liverpool-Trikot Chelseas Branislav Ivanovic bei einem Gerangel in den Arm - und musste zehn Spiele lang zuschauen.
Der bekannteste Vorfall ereignete sich bei der WM 2014, als er für Uruguay in der Gruppenphase gegen Italien auflief und beim 1:0-Sieg Giorgio Chiellini, den Abwehrspieler der Squadra Azzurra, in die Schulter biss. Die Folge: Der Weltfußballverband sperrte ihn für vier Monate.
Die Karriere von Luis Suarez:
- bis 2006: Club Nacional
- bis 2007: FC Groningen
- bis 2011: Ajax Amsterdam
- bis 2014: FC Liverpool
- bis 2020: FC Barcelona
- bis 2022: Atletico Madrid
- bis 2023: Club Nacional
- bis 2024: Gremio
- seit 2024: Inter Miami