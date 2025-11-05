Schon wieder ein Ausraster: Messi-Kumpel Luis Suarez fehlt Miami gesperrt

Suarez wurde in seiner Karriere bereits dreimal länger gesperrt, weil er seine Gegenspieler gebissen hatte.

2010 leistete er sich im Trikot von Ajax Amsterdam den ersten Ausraster, als er Otman Bakkal von der PSV Eindhoven in die Schulter biss. Daraufhin wurde er für sieben Spiele gesperrt.

Im April 2013 biss er im Liverpool-Trikot Chelseas Branislav Ivanovic bei einem Gerangel in den Arm - und musste zehn Spiele lang zuschauen.

Der bekannteste Vorfall ereignete sich bei der WM 2014, als er für Uruguay in der Gruppenphase gegen Italien auflief und beim 1:0-Sieg Giorgio Chiellini, den Abwehrspieler der Squadra Azzurra, in die Schulter biss. Die Folge: Der Weltfußballverband sperrte ihn für vier Monate.