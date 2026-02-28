Goal.com
"Schon sehr reizvoll": Ein großer Name war Kandidat für Vincent Kompanys Trainerstab beim FC Bayern München

Tobias Schweinsteiger spielte für die Bayern und arbeitete dort auch als Trainer. Für einen Job bei den Profis war er auch ein Kandidat.

Ex-Profi Tobias Schweinsteiger hätte 2024 im Trainerteam des FC Bayern landen können. Gespräche in diese Richtung hätten stattgefunden, verriet der 43-Jährige bei t-online.

  • In jenem Sommer übernahm Vincent Kompany den Cheftrainerposten beim deutschen Rekordmeister von Thomas Tuchel und stellte sich einen neuen Stab zusammen. Schweinsteiger war einer der Kandidaten.

    "Es gab schon das eine oder andere Telefonat", schilderte der ehemalige Offensivspieler. "Über den Fußballlehrerlehrgang hatte Kompany aber schon Kontakt mit Rene Maric (aktueller FCB-Co-Trainer, d.Red.) – und auch sein Trainerteam irgendwo schon im Kopf. Und da war ich nicht mit dabei. Das ist aber ein normaler und üblicher Vorgang. Damit hatte sich das für mich dann auch wieder erledigt."

    Schweinsteiger arbeitete als Trainer in der Bayern-Jugend

    Schweinsteiger spielte während seiner Laufbahn für die Roten und beendete seine aktive Laufbahn 2015 nach einem Engagement bei der Bayern-Reserve. Anschließend schlug er eine Trainerkarriere ein und arbeitete unter anderem als Assistenztrainer bei der U17 und der zweiten Mannschaft des FC Bayern sowie im Nachwuchsleistungszentrum. Als Cheftrainer war er beim VfL Osnabrück tätig und führte die Niedersachsen 2023 zum Aufstieg von der 3. Liga in die 2. Bundesliga.

    Als es später Kontakt zu den Bayern gab, war Schweinsteiger interessiert, eine Rückkehr sei damals "schon sehr reizvoll" gewesen. Generell gebe es immer wieder Interesse von Vereinen: "Ich bekomme immer wieder Anfragen, fast jeden Monat. Die habe ich mir angehört, sie analysiert, meist jedoch relativ schnell abgesagt."

    Mittlerweile arbeitet der Bruder von Rio-Weltmeister Bastian Schweinsteiger als Experte beim Streaminganbieter DAZN und für das KI-Unternehmen Gamecode. Eine Rückkehr auf die Trainerbank schließt er nicht aus, wenngleich er sie aus Zeitgründen aktuell nicht plant: "Aufgrund meiner anderen aktuellen Aufgaben sind eigentlich fast alle Trainer-Jobs im Moment nicht interessant für mich."

