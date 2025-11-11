Dabei wäre eine Offensivoption, wie Chiesa sie sein kann, für die Italiener enorm wichtig. Ohnehin macht Gattuso beim Blick auf die personelle Lage alles andere als Freudensprünge: Am vergangenen Montag konnten lediglich zehn Feldspieler und zwei Torhüter am Training teilnehmen. Mit Giacomo Raspadori soll sich zudem ein weiterer Star verletzt haben.

So oder so: Derzeit sieht alles danach aus, als ob die Squadra Azzurro einmal mehr in die Playoffs der WM-Qualifikation müsst, da Spitzenreiter Norweger drei Punkte mehr und ein um 16 Tore besseres Torverhältnis im Vergleich zu Gattusos Team aufweist.