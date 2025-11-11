Federico Chiesa hat erneut eine Einladung zur italienischen Nationalmannschaft abgelehnt. Dies hat Trainer Gennaro Gattuso im Vorfeld der beiden entscheidenden Länderspiele gegen die Republik Moldau und Norwegen bestätigt.
Schon mehrmals den Ruf der Nationalmannschaft abgelehnt? Italien-Trainer Gennaro Gattuso kassierte wohl erneut Absage eines Offensiv-Stars
Gattuso hätte Chiesa gerne dabei - dieser lehnte jedoch ab
"Ich spreche oft mit ihm", begann Gattuso seine Erklärung zur Causa Chiesa bei der Pressekonferenz am vergangenen Montag und blieb vage: "Wir müssen die Entscheidungen und Probleme jedes Einzelnen respektieren. Wir wissen genau, was wir uns gegenseitig sagen, und ich muss respektieren, was der Spieler mir sagt. Mehr kann ich dazu nicht sagen."Noch im Oktober, als Chiesa auch nicht Teil des Teams war, begründete Gattuso den Vorgang als "gemeinsame Entscheidung". Er sah einen Spieler, der vor seinem Comeback nach über einem Jahr erst wieder "zu 100 Prozent fit sein wollte". Diesmal dürfte die Gemengelage eine andere sein - die verärgerte Antwort auf die Klarstellung eines Reporters, dass es sich wirklich um eine Absage Chiesas handele, verdeutlichte dies: "Ja - und ich erkläre das jetzt schon zum vierten oder fünften Mal."
- Getty Images Sport
Personalsorgen bereiten Gattuso Kopfschmerzen
Dabei wäre eine Offensivoption, wie Chiesa sie sein kann, für die Italiener enorm wichtig. Ohnehin macht Gattuso beim Blick auf die personelle Lage alles andere als Freudensprünge: Am vergangenen Montag konnten lediglich zehn Feldspieler und zwei Torhüter am Training teilnehmen. Mit Giacomo Raspadori soll sich zudem ein weiterer Star verletzt haben.
So oder so: Derzeit sieht alles danach aus, als ob die Squadra Azzurro einmal mehr in die Playoffs der WM-Qualifikation müsst, da Spitzenreiter Norweger drei Punkte mehr und ein um 16 Tore besseres Torverhältnis im Vergleich zu Gattusos Team aufweist.
- Getty Images Sport
Chiesa findet seine frühere Form einfach nicht mehr
Umso mehr schmerzt die Absage Chiesas. Der Flügelspieler lief bisher 51 Mal im Dress der Italiener auf und konnte sieben Treffer erzielen. Seit der 0:2 Pleite im EM-Achtelfinale gegen die Schweiz im Juni, stand der 28-Jährige nicht mehr im Aufgebot der Squadra Azzurra.
Auch beim FC Liverpool hat es Chiesa derzeit schwer und stand lediglich beim unwichtigen EFL Cup in der Startelf. Offensichtlich fällt es dem Flügelstürmer nach einer schweren Muskelverletzung Ende des Jahres 2024 immer noch schwer, an seine besten Tage anzuknüpfen.
Federico Chiesa: Seine Vereinsstationen und Leistungsdaten
AC Florenz:
- Spiele: 153
- Tore: 34
- Assists: 26
Juventus Turin:
- Spiele: 131
- Tore: 32
- Assists: 24
FC Liverpool:
- Spiele: 26
- Tore: 4
- Assists: 5