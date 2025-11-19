Schon im vergangenen Sommer stand er im Fokus: FC Bayern bekundet angeblich erneut Interesse an begehrtem Sturm-Juwel

Wie aus einem Bericht der Sport Bild hervorgeht, hat der deutsche Rekordmeister ein besonderes Auge auf den Stürmermarkt gelegt, da nach aktuellem Stand nicht davon auszugehen ist, dass Nicolas Jackson im Anschluss an seine Leihe fest unter Vertrag genommen wird.

Diesbezüglich steht offenbar erneut Franculino im Fokus. Der 21-jährige Angreifer vom dänischen Spitzenklub Midtjylland stand bei den Bayern bereits im vergangenen Sommer auf dem Zettel, allerdings fanden beide Klubs damals in der Ausgestaltung eines Transfers nicht zusammen.

Bei den Bayern war Franculino als möglicher Leihspieler ein Thema. Es hieß, man habe eine Leihe inklusive Gebühr mit einer Kaufoption vorgeschlagen. Dies sei vom dänischen Erstligisten aber sofort abgelehnt worden.