Der FC Bayern München beobachtet offenbar weiterhin die Situation um Toptalent Franculino Dju vom FC Midtjylland.
Schon im vergangenen Sommer stand er im Fokus: FC Bayern bekundet angeblich erneut Interesse an begehrtem Sturm-Juwel
Franculino war bei den Bayern schon im Sommer ein Thema
Wie aus einem Bericht der Sport Bild hervorgeht, hat der deutsche Rekordmeister ein besonderes Auge auf den Stürmermarkt gelegt, da nach aktuellem Stand nicht davon auszugehen ist, dass Nicolas Jackson im Anschluss an seine Leihe fest unter Vertrag genommen wird.
Diesbezüglich steht offenbar erneut Franculino im Fokus. Der 21-jährige Angreifer vom dänischen Spitzenklub Midtjylland stand bei den Bayern bereits im vergangenen Sommer auf dem Zettel, allerdings fanden beide Klubs damals in der Ausgestaltung eines Transfers nicht zusammen.
Bei den Bayern war Franculino als möglicher Leihspieler ein Thema. Es hieß, man habe eine Leihe inklusive Gebühr mit einer Kaufoption vorgeschlagen. Dies sei vom dänischen Erstligisten aber sofort abgelehnt worden.
Auch Everton mischt im Poker um Franculino mit
Auf der Suche nach einem Backup für Harry Kane mit Zukunftspotenzial wäre der 14-malige Nationalspieler von Guinea-Bissau der perfekte Kandidat. In der laufenden Spielzeit erzielte er in Dänemarks erster Liga 14 Tore in 14 Spielen, wettbewerbsübergreifend kommt er auf 19 Treffer in 26 Partien. Vor allem Sportdirektor Christoph Freund soll ein großer Fan des 21-Jährigen sein.
Franculino, der bei Midtjylland noch Vertrag bis 2029 besitzt, soll einem Wechsel in eine prominenter besetzte Liga auch nicht abgeneigt sein. Im Sommer sagte er: "Ich bin hier sehr glücklich, aber natürlich träume ich davon, eines Tages in einer größeren Liga zu spielen. Ich möchte in der spanischen LaLiga spielen und die Champions League gewinnen."
Der Angereifer wurde einst in der Nachwuchsabteilung von Benfica in Lissabon ausgebildet. 2023 zog es ihn dann ablösefrei zu Midtjylland.
Im Rennen um den 21-Jährigen müssten sich die Bayern allerdings mit einer Vielzahl an Konkurrenten auseinandersetzen. Jüngst soll der FC Everton in den Poker eingestiegen sein und Bestrebungen haben, Franculino bereits im nahenden Winter unter Vertrag zu nehmen.
Franculino: Sein Steckbrief im Überblick
- Alter: 21
- Position: Mittelstürmer
- Größe: 1,86 Meter
- Starker Fuß: links
- Vertrag in Midtylland bis: 2029