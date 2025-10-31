Der BVB muss am Freitagabend gegen den FC Augsburg auf zwei Topstars verzichten.
Schock-Nachrichten für Niko Kovac! Zwei Topstars fehlen dem BVB gegen Augsburg - Emre Can feiert Comeback nach langer Leidenszeit
WAS IST PASSIERT?
Wie die Ruhr Nachrichten berichten, stehen sowohl Nico Schlotterbeck als auch Niklas Süle gegen die Fuggerstädter nicht im Aufgebot. Während Schlotterbeck aufgrund einer leichten Erkältung ausfällt, verpasst Süle das Spiel wegen Zehenprobleme.
Immerhin: Für Coach Niko Kovac gibt es aus personeller Sicht auch gute Nachrichten - Emre Can wird In Folge seiner langwierigen Adduktorenbeschwerden erstmals seit 164 Tagen wieder im Spieltagskader stehen. Seit dem Ende der letzten Saison hatte der etatmäßige Kapitän verletzt gefehlt, gegen Augsburg ist er nun wieder mit dabei.
Auch zurück ist Ramy Bensebaini, der im DFB-Pokal unter der Wochen gegen Eintracht Frankfurt noch kurzfristig wegen Rückenproblemen ausgefallen war. Zusammen mit Waldemar Anton und Sommer-Neuzugang Aaron Anselmino wird der Algerier aller Voraussicht nach die defensive Dreierkette bilden.
WAS IST DER HINTERGRUND?
Gut möglich, dass Kovac darüber hinaus noch weitere, kleiner Anpassungen an der Startelf vornehmen wird. Nach dem hart erkämpften Sieg gegen die SGE hatte der BVB-Coach erklärt, dass es normal sei durchzuwechseln, "wenn man die Intensität fahren möchte, die man implementiert hat".
WIE GEHT ES WEITER?
Borussia Dortmund ist am Freitagabend, zum Auftakt des 9. Spieltages der Bundesliga, auswärts bei Sandro Wagner kriselnden Augsburgern gefordert. Mit einem Sieg würden die Schwarzgelben in der Tabelle zumindest über Nacht auf den zweiten Tabellenplatz springen und den Rückstand auf den FC Bayern München auf vier Zähler verkürzen.