Schock-Nachrichten für Niko Kovac! Zwei Topstars fehlen dem BVB gegen Augsburg - Emre Can feiert Comeback nach langer Leidenszeit

Wie die Ruhr Nachrichten berichten, stehen sowohl Nico Schlotterbeck als auch Niklas Süle gegen die Fuggerstädter nicht im Aufgebot. Während Schlotterbeck aufgrund einer leichten Erkältung ausfällt, verpasst Süle das Spiel wegen Zehenprobleme.

Immerhin: Für Coach Niko Kovac gibt es aus personeller Sicht auch gute Nachrichten - Emre Can wird In Folge seiner langwierigen Adduktorenbeschwerden erstmals seit 164 Tagen wieder im Spieltagskader stehen. Seit dem Ende der letzten Saison hatte der etatmäßige Kapitän verletzt gefehlt, gegen Augsburg ist er nun wieder mit dabei.

Auch zurück ist Ramy Bensebaini, der im DFB-Pokal unter der Wochen gegen Eintracht Frankfurt noch kurzfristig wegen Rückenproblemen ausgefallen war. Zusammen mit Waldemar Anton und Sommer-Neuzugang Aaron Anselmino wird der Algerier aller Voraussicht nach die defensive Dreierkette bilden.