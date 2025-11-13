Schock beim DFB-Team! Joshua Kimmich fällt verletzt aus

Kimmich zog sich am Mittwoch im Training in Wolfsburg eine Kapselverletzung am Sprunggelenk zu und verpasste die letzte Einheit ebenfalls in der Autostadt am Donnerstag. Kimmich veröffentlichte auf Instagram ein Foto, das ihn mit zerknirschtem Gesichtsausdruck auf der Physio-Liege zeigt. "Leider vorerst mein Arbeitsplatz", schrieb er darunter und versprach: "Gebe alles, um am Montag wieder auf dem Platz zu stehen."

Als Alternative für die rechte Abwehrseite steht der Leipziger Ridle Baku bereit. Die Viererkette vor Torwart Oliver Baumann bilden außerdem David Raum links sowie der gesetzte Jonathan Tah und Waldemar Anton als Ersatz für Schlotterbeck (Fußverletzung) im Zentrum. Die Mittelfeldzentrale dürften abermals die Münchner Aleksandar Pavlovic und Leon Goretzka besetzen, Letzterer in der offensiveren Achter-Rolle.

Von seinem Angriff forderte Nagelsmann, er müsse "gefährlicher werden". Umsetzen sollen dies DFB-Rückkehrer Leroy Sané, der laut Nagelsmann seine voraussichtlich letzte Bewährungschance erhält, dessen früherer Münchner Mitspieler Serge Gnabry, Florian Wirtz und Sturmspitze Nick Woltemade.