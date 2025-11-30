Nick Woltemade und Malick Thiaw hatten hinterher gut lachen. Zusammen machten die beiden deutschen Nationalspieler von Newcastle United drei Tore beim 4:1 (3:0) beim FC Everton in der Premier League - und gaben danach ein launiges Interview bei Sky Sports UK.
Schneller war in dieser Saison niemand! Malick Thiaw erzielt besonderes Tor in der Premier League - und wird von Nick Woltemade aufgezogen
"Wir machen immer Witze darüber, dass er keine Kopfbälle kann, und dann macht er heute zwei Kopfbälle rein", sagte Woltemade über Thiaws zwei Treffer - seine ersten beiden für die Magpies.
"Gestern wollte er im Training Kopfbälle trainieren, aber es hat so stark geregnet, dass das nicht ging", sagte Woltemade - und jetzt sei das vermutlich ja auch "nicht mehr nötig". Schließlich habe er es ihm ja auch schon einmal "gezeigt", wie das geht. Woltemade selber hatte per Lupfer zum zwischenzeitlichen 3:0 kurz vor der Pause getroffen.
- Getty Images
Malick Thiaw erzielt das schnellste Tor der Premier-League-Saison
Woltemade und Fabian Schär hätten ihn zuletzt ein bisschen aufgezogen, weil er einige Chancen vergeben hatte - und sie verteilten ein paar Tipps. "Ich muss den Ball einfach besser treffen, vielleicht mit etwas mehr Kraft, etwas mehr Technik", sagte Thiaw.
Es hat offensichtlich gut funktioniert. Bemerkenswert dabei: Das erste Tor des ehemaligen Milan-Verteidigers fiel bereits nach 55 Sekunden und war damit der schnellste Treffer in der Premier League in dieser Saison.