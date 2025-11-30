Malick Thiaw Nick Woltemade Newcastle United 2025Getty Images

Schneller war in dieser Saison niemand! Malick Thiaw erzielt besonderes Tor in der Premier League - und wird von Nick Woltemade aufgezogen

Zwei Deutsche führen die Magpies zum Sieg gegen Everton und enthüllen anschließend ihre Frotzeleien.

Nick Woltemade und Malick Thiaw hatten hinterher gut lachen. Zusammen machten die beiden deutschen Nationalspieler von Newcastle United drei Tore beim 4:1 (3:0) beim FC Everton in der Premier League - und gaben danach ein launiges Interview bei Sky Sports UK.

  • "Wir machen immer Witze darüber, dass er keine Kopfbälle kann, und dann macht er heute zwei Kopfbälle rein", sagte Woltemade über Thiaws zwei Treffer - seine ersten beiden für die Magpies. 

    "Gestern wollte er im Training Kopfbälle trainieren, aber es hat so stark geregnet, dass das nicht ging", sagte Woltemade - und jetzt sei das vermutlich ja auch "nicht mehr nötig". Schließlich habe er es ihm ja auch schon einmal "gezeigt", wie das geht. Woltemade selber hatte per Lupfer zum zwischenzeitlichen 3:0 kurz vor der Pause getroffen.

    • Werbung
  • MALICK THIAW NEWCASTLE Getty Images

    Malick Thiaw erzielt das schnellste Tor der Premier-League-Saison

    Woltemade und Fabian Schär hätten ihn zuletzt ein bisschen aufgezogen, weil er einige Chancen vergeben hatte - und sie verteilten ein paar Tipps. "Ich muss den Ball einfach besser treffen, vielleicht mit etwas mehr Kraft, etwas mehr Technik", sagte Thiaw.

    Es hat offensichtlich gut funktioniert. Bemerkenswert dabei: Das erste Tor des ehemaligen Milan-Verteidigers fiel bereits nach 55 Sekunden und war damit der schnellste Treffer in der Premier League in dieser Saison.

Premier League
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
Everton crest
Everton
EVE
Premier League
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
Tottenham crest
Tottenham
TOT