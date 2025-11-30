Schneller war in dieser Saison niemand! Malick Thiaw erzielt besonderes Tor in der Premier League - und wird von Nick Woltemade aufgezogen

"Wir machen immer Witze darüber, dass er keine Kopfbälle kann, und dann macht er heute zwei Kopfbälle rein", sagte Woltemade über Thiaws zwei Treffer - seine ersten beiden für die Magpies.

"Gestern wollte er im Training Kopfbälle trainieren, aber es hat so stark geregnet, dass das nicht ging", sagte Woltemade - und jetzt sei das vermutlich ja auch "nicht mehr nötig". Schließlich habe er es ihm ja auch schon einmal "gezeigt", wie das geht. Woltemade selber hatte per Lupfer zum zwischenzeitlichen 3:0 kurz vor der Pause getroffen.