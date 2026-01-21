Schlechte Nachrichten auch für Julian Nagelsmann: DFB-Hoffnungsträger fällt monatelang aus

Wie der Klub am Mittwoch bekannt gab, habe sich die Blessur, die der 19-Jährige beim 2:0 gegen den SC Freiburg am 14. Januar erlitten hatte, als "Sehnenverletzung im linken Knie" entpuppt. Diese werde "konservativ behandelt", Ouedraogo sei in den vergangenen Tagen eingehend untersucht worden.

Für Ouedraogo, der erst im vergangenen November für die deutsche Nationalmannschaft debütierte und auf die WM im Sommer hofft, ist es der nächste langwierige Ausfall. Bereits zum Ende des Vorjahres hatte er wegen einer Sehnenverletzung in der linken Kniekehle mehrere Wochen gefehlt.