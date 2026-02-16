"Es war einfach unglaubliches Pech", sagte Schiemer, damals im Team von Nationaltrainer Jesse Marsch, im Interview bei SPOX. "Jesse hatte bei der Pressekonferenz davor gesagt, dass Alphonso muskuläre Probleme hat, aber trotzdem spielen kann. Dann hat er sich tatsächlich verletzt. Die Medien, Alphonsos Berater und die Bayern haben sich auf Jesse gestürzt - obwohl die Verletzung an einer ganz anderen Stelle war und mit der ursprünglichen Geschichte nichts zu tun hatte."
Schlammschlacht um Alphonso Davies: "Die Medien, sein Berater und die Bayern haben sich auf ihn gestürzt"
Laut Davies' Berater Nick Huoseh hätte die Verletzung "zu 100 Prozent verhindert werden können". Der FC Bayern drohte sogar rechtliche Schritte an, weil Davies nach dem Spiel ohne exakte Diagnose zurückgeflogen war. Der Kreuzbandriss sowie ein Knorpelschaden wurden erst in München diagnostiziert.
"Wir fordern von Canada Soccer eine lückenlose Aufklärung der Abläufe und behalten uns juristische Schritte ausdrücklich vor", sagte der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen damals der Bild. "Einen offensichtlich verletzten Spieler mit einem angeschlagenen Knie ohne fundierte medizinische Abklärung auf einen zwölfstündigen Interkontinental-Flug zu schicken, ist aus unserer Sicht grob fahrlässig und ein klarer Verstoß gegen die medizinische Sorgfaltspflicht."
Nach der öffentlichen Schlammschlacht kehrte aber bald Ruhe ein. "Es hat sich sehr schnell herausgestellt, dass Kanada nichts vorzuwerfen ist", befand Schiemer.
Alphonso Davies feierte im Dezember sein Comeback für den FC Bayern
Davies fiel monatelang aus und feierte erst im Dezember sein Comeback. Seitdem sucht er nach seiner einstigen Form. Beim 3:0-Sieg gegen Werder Bremen am Samstag gelang ihm nach Einwechslung immerhin ein Assist.
Schiemer trat derweil vor einigen Monaten als Kanadas Co-Trainer zurück. Im Vorfeld der Heim-WM wird der 39-jährige Österreicher Marsch aber noch im Scouting unterstützen. Schiemers Fokus liegt derweil auf anderen Aufgaben: Mit seiner Agentur berät er mehrere Spieler, das Trainerteam des FC Schalke 04 um Miron Muslic und den österreichischen Bundesligisten Austria Wien.