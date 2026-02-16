Schlammschlacht um Alphonso Davies: "Die Medien, sein Berater und die Bayern haben sich auf ihn gestürzt"

Laut Davies' Berater Nick Huoseh hätte die Verletzung "zu 100 Prozent verhindert werden können". Der FC Bayern drohte sogar rechtliche Schritte an, weil Davies nach dem Spiel ohne exakte Diagnose zurückgeflogen war. Der Kreuzbandriss sowie ein Knorpelschaden wurden erst in München diagnostiziert.

"Wir fordern von Canada Soccer eine lückenlose Aufklärung der Abläufe und behalten uns juristische Schritte ausdrücklich vor", sagte der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen damals der Bild. "Einen offensichtlich verletzten Spieler mit einem angeschlagenen Knie ohne fundierte medizinische Abklärung auf einen zwölfstündigen Interkontinental-Flug zu schicken, ist aus unserer Sicht grob fahrlässig und ein klarer Verstoß gegen die medizinische Sorgfaltspflicht."

Nach der öffentlichen Schlammschlacht kehrte aber bald Ruhe ein. "Es hat sich sehr schnell herausgestellt, dass Kanada nichts vorzuwerfen ist", befand Schiemer.