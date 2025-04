Atalanta will von den Reichtümern der Premier League profitieren und in diesem Sommer hohe Ablösesummen für zwei Starspieler erzielen.

In der jüngeren Vergangenheit hat der italienische Traditionsverein Atalanta Bergamo gute Erfahrungen mit Spielerverkäufen nach England in die Premier League gemacht. Im kommenden Transferfenster im Sommer will der Klub aus der Lombardei das offenbar erneut forcieren.