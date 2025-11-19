Bereits in den vergangenen Tagen wurde darüber berichtet, dass der BVB Kevin Filling von AIK verpflichten will. Nun kommen neue Details ans Licht, von denen Sky erfahren haben will: Demnach dränge Sportdirektor Sebastian Kehl auf einen Transfer des 16-jährigen Nachwuchs-Stürmers bereits im Winter.
Getty Images Sport
Schlägt Sebastian Kehl bereits im Winter zu? BVB liefert sich mit Manchester United offenbar Duell um 16-jähriges Sturm-Talent
Auch United an Filling interessiert
In der schwedischen Allsvenskan konnte der Torjäger bereits zwei Treffer erzielen und weckt nicht nur bei den Dortmundern Begehrlichkeiten. Auch Manchester United soll an einer Verpflichtung des 1,85-Meter-Stürmers interessiert sein.
Dortmund im Sturmzentrum dünn besetzt
In der Offensive der Schwarz-Gelben schultert im Sturmzentrum derzeit Serhou Guirassy die größte Last. Maximilian Beier fühlt sich in der vordersten zentralen Rolle nicht allzu wohl und darüber hinaus steht mit Fabio Silva nur ein weiterer Stürmer im Kader.
Kevin Filling: Leistungsdaten 25/26
- Spiele: 12
- Tore: 3
- Vertrag bei AIK bis: 2028
