Zudem verurteilte die LFP die Attacken, die von Nizza-Fans ausgingen und insbesondere die Stürmer Terem Moffi und Jérémie Boga sowie Sportdirektor Florian Maurice getroffen hatten, aufs Schärfste. "Diese völlig inakzeptablen Übergriffe verletzen die Integrität der Akteure und die Werte des Fußballs", heißt es in der Mitteilung.

Nizza hatte am Sonntag im Ligaspiel beim FC Lorient 1:3 (1:2) verloren und damit wettbewerbsübergreifend die sechste Niederlage in Folge kassiert. In der Ligue 1 rutschte der Klub auf Rang zehn ab. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur AFP, der sich auf Augenzeugen stützt, hätten bei der Rückkehr aus Lorient rund 400 Fans vor dem Trainingszentrum auf den Mannschaftsbus gewartet. Anschließend sei es dort zu heftigen Diskussionen und den Übergriffen gekommen.