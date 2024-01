Zwischen Real und Barça fliegen wieder Giftpfeile hin und her. Auslöser: Xavis Kritik an den Schiedsrichtern beim Madrid-Spiel am Wochenende.

Real Madrids vereinseigener Fernsehsender hat scharf gegen Trainer Xavi vom Erzrivalen FC Barcelona geschossen. Dieser hatte zuvor die Schiedsrichterleistung beim 3:2 Reals gegen UD Almería kritisiert, was zu einer heftigen Reaktion von Real Madrid TV führte.