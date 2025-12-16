Scheitert der Vertragspoker doch noch? Pikante Upamecano-Forderung an den FC Bayern enthüllt

Allerdings betonte Eberl auch, dass die Zeit so langsam drängt und eine Entscheidung des Spielers her müsse - gerne auch noch vor Jahresende. "Ich weiß nicht, was hinter den einzelnen Türen im Adventskalender 15, 16., 17, 18, 19, 20… noch kommt. Unser großer Wunsch ist es", sagte er nach dem 2:2 am Sonntag gegen Mainz 05.

"Das Nadelöhr wird kleiner und dann muss er durchs Nadelöhr", ergänzte er noch. Was Eberl damit meinte, ist offen. Dass sich das Zeitfenster für eine Einigung bald schließt und Bayern sein Angebot womöglich nach einer gewissen Zeit zurückziehen werde? Oder dass jetzt bald mal eine Entscheidung her müsse, schließlich dürfen ab dem 1. Januar andere Klubs mit Upamecano offiziell Vertragsgespräche aufnehmen.

Upamecano spielt seit 2021 beim FC Bayern, er war damals von RB Leipzig zum deutschen Rekordmeister gekommen. Wechselten sich in den ersten Jahren grandiose Leistungen mit recht regelmäßigen Fehlern nach Konzentrationsschwächen ab, hat sich Upamecano unter Vincent Kompany zu einem der besten Verteidiger der Welt entwickelt.