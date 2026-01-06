"Scheiße": Deutliche Worte von Bilbao-Star zu spanischer Supercopa in Saudi-Arabien

Auch Williams machte mehr als deutlich, was er von dem spanischen Vorgehen im Falle der Supercopa, hält. "Eine nationale Meisterschaft in ein anderes Land zu verlegen", mache es den Fans nicht gerade leicht, zu den Spielen zu reisen und diese zu verfolgen, erklärte Ghanas Nationalspieler in einer Medienrunde: "Wenn wir dort spielen, fühlen wir uns wie die Gastmannschaft." Hinzu kommen familiäre Gründe, erst Anfang Januar war Williams Vater geworden. Mit seiner Kritik steht er vor dem Turnier, bei dem auch Atlético Madrid und Real Madrid aufeinandertreffen, nicht alleine da.

Doch all das ändert vorerst gar nichts. Bis mindestens 2029 soll das Turnier noch in Saudi-Arabien stattfinden, laut Medienberichten steht mittlerweile auch eine Verlängerung des Vertrags bis 2034 im Raum - für den spanischen Verband RFEF eine verlockende Option. Seit 2020 wird die Supercopa in Saudi-Arabien ausgetragen und soll der Organisation kolportierte 40 Millionen Euro im Jahr einbringen.