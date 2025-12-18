Als Real Madrid Anfang August kurz vor dem Saisonstart überraschend seine Ernährungsberaterin Itziar Gonzalez de Arriba entließ, wirkte die Entscheidung wie ein weiteres Beispiel für die kompromisslose Härte der Klubführung. Nun, rund vier Monate später, meldet sich die Spanierin ausführlich zu Wort – und zeichnet ein deutlich anderes Bild ihrer Zeit bei den Königlichen.
"Sagten, sie sollen meine Anweisungen nicht befolgen": Ehemalige Mitarbeiterin erhebt schwere Vorwürfe gegen Real Madrid
Die Trennung erfolgte nach der Klub-WM in den USA, bei der Real in Miami stationiert war. Damals berichteten spanische Medien, dass die Verantwortlichen Konsequenzen aus mehreren Vorfällen gezogen hätten. David Alaba verletzte sich nach langer Kreuzbandpause erneut, Kylian Mbappe musste wegen einer akuten Gastroenteritis infolge einer Lebensmittelvergiftung sogar ins Krankenhaus. Gleichzeitig fehlten zahlreiche Stammkräfte angeschlagen oder verletzt.
Gonzalez de Arriba war zu diesem Zeitpunkt erst rund ein Jahr im Amt, ihr Vertrag hätte eigentlich noch länger gegolten. Nun erhebt sie schwere Vorwürfe gegen interne Strukturen bei Real Madrid – insbesondere gegen den medizinischen Bereich.
Gegenüber der Marca beschrieb sie nun, dass ihre Arbeit bei mehreren Spielern messbare Effekte gehabt habe. "Es gab Spieler, die sich deutlich verbesserten und in der Kabine darüber sprachen. Der eine hatte keine Schmerzen mehr, die er monatelang hatte; ein anderer leidet nicht mehr unter den Krämpfen, die er immer hatte; ein weiterer sagte, er sei nie müde.“ Zwei Profis hätten diese Verbesserungen sogar direkt Präsident Florentino Perez geschildert.
Real Madrid mit großen Personalsorgen
Genau das habe jedoch massive Spannungen ausgelöst. Laut Gonzalez de Arriba stieß ihr Ansatz intern auf Widerstand: "Die Tatsache, dass die Spieler dies sagen und es mit den Veränderungen in ihrer Ernährung und ihren Nahrungsergänzungsmitteln in Verbindung bringen, erzeugt einen unerträglichen Hass seitens der medizinischen Abteilung und des Kantinenpersonals."
Besonders schwer wiegt ihr Vorwurf, das medizinische Personal habe aktiv gegen sie gearbeitet. "Die medizinische Abteilung sagte den Spielern, sie sollten meine Anweisungen nicht befolgen", berichtet sie. Trotz des Drucks hätten viele Profis versucht, ihren Ernährungsplänen zu folgen – teils parallel zu ärztlichen Vorgaben. "Ich erklärte ihnen, dass das falsch sei … Es war schrecklich."
Brisant ist das Timing ihrer Aussagen. Real Madrid steckt erneut in einer massiven Verletzungskrise, besonders in der Defensive. Beim jüngsten Liga-Spiel bei Alaves (2:1) musste Trainer Xabi Alonso auf zahlreiche Stammkräfte verzichten, andere spielten trotz muskulärer Probleme. Für Gonzalez de Arriba ist das kein Zufall: Während ihrer Zeit habe es zuvor "keine ernährungswissenschaftliche Betreuung" gegeben.
Klar ist: Die Vorwürfe der ehemaligen Ernährungsberaterin werfen erneut Fragen nach den internen Abläufen bei Real Madrid auf.
Real Madrid: Spielplan in den kommenden Wochen
- 17. Dezember 2025, 21:00 Uhr, Copa del Rey, Talavera (A)
- 20. Dezember 2025, 21:00 Uhr, LaLiga, FC Sevilla (H)
- 04. Januar 2026, 16:15 Uhr, LaLiga, Real Betis (H)
- 08. Januar 2026, TBD, Supercopa, Atletico Madrid (A)