"Sagten, sie sollen meine Anweisungen nicht befolgen": Ehemalige Mitarbeiterin erhebt schwere Vorwürfe gegen Real Madrid

Die Trennung erfolgte nach der Klub-WM in den USA, bei der Real in Miami stationiert war. Damals berichteten spanische Medien, dass die Verantwortlichen Konsequenzen aus mehreren Vorfällen gezogen hätten. David Alaba verletzte sich nach langer Kreuzbandpause erneut, Kylian Mbappe musste wegen einer akuten Gastroenteritis infolge einer Lebensmittelvergiftung sogar ins Krankenhaus. Gleichzeitig fehlten zahlreiche Stammkräfte angeschlagen oder verletzt.

Gonzalez de Arriba war zu diesem Zeitpunkt erst rund ein Jahr im Amt, ihr Vertrag hätte eigentlich noch länger gegolten. Nun erhebt sie schwere Vorwürfe gegen interne Strukturen bei Real Madrid – insbesondere gegen den medizinischen Bereich.

Gegenüber der Marca beschrieb sie nun, dass ihre Arbeit bei mehreren Spielern messbare Effekte gehabt habe. "Es gab Spieler, die sich deutlich verbesserten und in der Kabine darüber sprachen. Der eine hatte keine Schmerzen mehr, die er monatelang hatte; ein anderer leidet nicht mehr unter den Krämpfen, die er immer hatte; ein weiterer sagte, er sei nie müde.“ Zwei Profis hätten diese Verbesserungen sogar direkt Präsident Florentino Perez geschildert.