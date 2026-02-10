Getty/GOAL
Ryan Reynolds spricht in einer emotionalen Botschaft an Rob Mac zum fünfjährigen Jubiläum seiner Eigentümerschaft offen über die „verwirrenden“ Probleme in Wrexham.
Rekordverdächtiger Anstieg unter den Miteigentümern aus Hollywood
Im Jahr 2021 wurde eine beeindruckende Übernahme des Racecourse Ground abgeschlossen. Zu diesem Zeitpunkt wurden ehrgeizige Pläne für den damaligen National League-Club ausgearbeitet, wobei auch Dokumentarfilmkameras eingeladen wurden, um die Entwicklung mitzuverfolgen.
Sowohl auf als auch neben dem Platz wurden Erfolge gefeiert, und mit einer rekordverdächtigen Serie von drei Aufstiegen in Folge schaffte es die Mannschaft von Phil Parkinson in die Championship. Inzwischen ist „Welcome to Wrexham“ eine mit einem Emmy Award ausgezeichnete Produktion, die der Welt ein Fenster geöffnet hat.
Reynolds und Mac haben viel Geld investiert, um ihren Traum zu verwirklichen, und durch lukrative Werbeverträge zusätzliche Einnahmen generiert. Sie sind zu Recht stolz auf alles, was sie in fünf unvergesslichen und ereignisreichen Jahren erreicht haben.
Fünf Jahre Reynolds & Mac in Wrexham
Reynolds schrieb in einem Social-Media-Beitrag, nachdem Mac ihn zu einer besonderen Reise eingeladen hatte: „Fünf Jahre mit diesem Kerl. Wir haben unsere eigenen Höhen und Tiefen erlebt, die keine Chemikalie der Welt reproduzieren kann. Wir hatten verwirrende Probleme zu lösen, mit denen wir noch keine Erfahrung hatten.
Aber wir haben immer zusammengehalten und uns immer wohl dabei gefühlt, „Ich weiß es nicht“ zu sagen – die drei besten Wörter der englischen Sprache und die drei besten Wörter, die Führungskräfte sagen können. Dieser Ort liegt uns sehr am Herzen. Auch wenn ich mir nur eine Minute Zeit genommen habe, um ihn wirklich zu sehen. Wir haben keine Stadt und keinen Fußballverein gerettet ... wir haben ein Licht auf ein schlafendes rotes Biest geworfen. Es ist wach. Und wir auch. Hellwach. Up the Town forever.“
Reynolds hat voll und ganz in das Wrexham-Projekt investiert.
Reynolds hat sich nun emotional und finanziell voll und ganz Wrexham verschrieben. Er erzählte The Athletic, dass er sein Leben von einem überraschenden sportlichen Unterfangen bestimmen lässt: „Ich weiß, dass ich ein Fußballfan und ein lebenslanger Wrexham-Anhänger bin, weil ich untröstlich bin, wenn wir verlieren.
Ich habe mich noch nie so sehr für Siege und Niederlagen interessiert. Ich muss (nach einem Spiel) noch wach und nüchtern über den Atlantik fliegen und versuchen, diese ganze Niederlage zu verarbeiten. Das ist ein Flug, der sieben Stunden dauert, und aus irgendeinem Grund dauert er 29 Stunden.
Meine Kinder sind darüber frustriert. Wenn wir die Straße entlanggehen, werde ich (von jemandem) nach Deadpool gefragt, und normalerweise ist das (nur) ein zwei- oder dreisekündiges Gespräch, in dem ich im Grunde genommen „Hallo“ sage. Wenn jemand über Wrexham spricht, drehe ich mich einfach um und lehne mich an einen Straßenpfosten. Meine Kinder sagen dann: „Oh nein!“
Mac und Reynolds haben während ihrer gesamten Amtszeit bei Wrexham um Unterstützung gebeten, da es für sie wichtig ist, eine Aufgabe, die für so viele Menschen so wichtig ist, so professionell wie möglich zu erfüllen.
Reynolds fügte hinzu: „Niemand überlebt so lange in der Unterhaltungsbranche wie Rob – oder zumindest so lange wie ich –, wenn man sich anderen gegenüber wie ein Arsch verhält. Wir sind uns einig, weil wir beide aus Arbeiterfamilien stammen, die nicht viel hatten. Ich hatte drei ältere Brüder, mein Vater war Polizist (in Vancouver), und wie Sie in der ersten Staffel von „Welcome To Wrexham“ gesehen haben, haben Sie wirklich gesehen, woher Rob kommt. Das kann einem manchmal Antrieb geben, aber es kann auch in gewissem Maße die eigenen Werte prägen.
„Wir haben beide Werte, die nicht einmal identisch sein mussten. Es musste nur im Grunde genommen zumindest eine Art Verständnis dafür vorhanden sein, dass man beim Erwachsenwerden gelegentlich das bekommt, was man braucht, aber nie das, was man will. Das schien in Wrexham die Norm zu sein, als wir dort ankamen, zumindest für fast alle. Ich glaube, jeder fühlte sich in dieser Zeit nach dem Thatcherismus und nach dem Industriezeitalter übersehen. Ich würde es niemals als Dystopie bezeichnen, denn dort brennt immer ein Feuer im Bauch. Aber es gab definitiv auch Traurigkeit.
„Identität ist das Wichtigste. Wenn man seine Identität verliert oder das Gefühl hat, keine Identität zu haben, fühlt sich das in gewisser Weise wie ein Tod an. Ich denke, der Verein ist ein Symbol dafür. Es gibt ein Wrexham in jedem Bundesstaat Amerikas. Und in jeder Provinz Kanadas. Sicherlich überall in der Europäischen Union. Es gibt überall Wrexhams.
„Man kann mich hassen, man kann Rob hassen. Aber man kann diese Stadt nicht hassen. Ich weiß nicht, wie man das könnte. Wie kann man die Stadt Wrexham hassen? Es ist die schönste Stadt der Welt.“
Play-off-Kampf: Kann Wrexham einen Platz unter den ersten Sechs sichern?
Wrexham liegt derzeit auf dem sechsten Platz der Championship-Tabelle, was ausreichen würde, um sich einen Platz in den Playoffs und damit die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Premier League zu sichern. Aufgrund der engen Tabelle in der zweiten Liga hat der Verein jedoch nur fünf Punkte Vorsprung auf den 15. Platzierten Swansea, und es stehen noch 15 Spiele aus.
