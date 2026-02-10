Ryan Reynolds spricht in einer emotionalen Botschaft an Rob Mac zum fünfjährigen Jubiläum seiner Eigentümerschaft offen über die „verwirrenden“ Probleme in Wrexham.

Reynolds hat sich nun emotional und finanziell voll und ganz Wrexham verschrieben. Er erzählte The Athletic, dass er sein Leben von einem überraschenden sportlichen Unterfangen bestimmen lässt: „Ich weiß, dass ich ein Fußballfan und ein lebenslanger Wrexham-Anhänger bin, weil ich untröstlich bin, wenn wir verlieren.

Ich habe mich noch nie so sehr für Siege und Niederlagen interessiert. Ich muss (nach einem Spiel) noch wach und nüchtern über den Atlantik fliegen und versuchen, diese ganze Niederlage zu verarbeiten. Das ist ein Flug, der sieben Stunden dauert, und aus irgendeinem Grund dauert er 29 Stunden.

Meine Kinder sind darüber frustriert. Wenn wir die Straße entlanggehen, werde ich (von jemandem) nach Deadpool gefragt, und normalerweise ist das (nur) ein zwei- oder dreisekündiges Gespräch, in dem ich im Grunde genommen „Hallo“ sage. Wenn jemand über Wrexham spricht, drehe ich mich einfach um und lehne mich an einen Straßenpfosten. Meine Kinder sagen dann: „Oh nein!“

Mac und Reynolds haben während ihrer gesamten Amtszeit bei Wrexham um Unterstützung gebeten, da es für sie wichtig ist, eine Aufgabe, die für so viele Menschen so wichtig ist, so professionell wie möglich zu erfüllen.

Reynolds fügte hinzu: „Niemand überlebt so lange in der Unterhaltungsbranche wie Rob – oder zumindest so lange wie ich –, wenn man sich anderen gegenüber wie ein Arsch verhält. Wir sind uns einig, weil wir beide aus Arbeiterfamilien stammen, die nicht viel hatten. Ich hatte drei ältere Brüder, mein Vater war Polizist (in Vancouver), und wie Sie in der ersten Staffel von „Welcome To Wrexham“ gesehen haben, haben Sie wirklich gesehen, woher Rob kommt. Das kann einem manchmal Antrieb geben, aber es kann auch in gewissem Maße die eigenen Werte prägen.

„Wir haben beide Werte, die nicht einmal identisch sein mussten. Es musste nur im Grunde genommen zumindest eine Art Verständnis dafür vorhanden sein, dass man beim Erwachsenwerden gelegentlich das bekommt, was man braucht, aber nie das, was man will. Das schien in Wrexham die Norm zu sein, als wir dort ankamen, zumindest für fast alle. Ich glaube, jeder fühlte sich in dieser Zeit nach dem Thatcherismus und nach dem Industriezeitalter übersehen. Ich würde es niemals als Dystopie bezeichnen, denn dort brennt immer ein Feuer im Bauch. Aber es gab definitiv auch Traurigkeit.

„Identität ist das Wichtigste. Wenn man seine Identität verliert oder das Gefühl hat, keine Identität zu haben, fühlt sich das in gewisser Weise wie ein Tod an. Ich denke, der Verein ist ein Symbol dafür. Es gibt ein Wrexham in jedem Bundesstaat Amerikas. Und in jeder Provinz Kanadas. Sicherlich überall in der Europäischen Union. Es gibt überall Wrexhams.

„Man kann mich hassen, man kann Rob hassen. Aber man kann diese Stadt nicht hassen. Ich weiß nicht, wie man das könnte. Wie kann man die Stadt Wrexham hassen? Es ist die schönste Stadt der Welt.“