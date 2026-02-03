Rundumschlag! Pep Guardiola kritisiert mit deutlichen Worten die Transferpolitik von Manchester City

Er sei "ein bisschen traurig und verärgert", weil City bei den Transferausgaben in den vergangenen fünf Jahren nur auf Rang sieben der Premier League liege, sagte der Spanier.

City rangiert allerdings in Sachen Wintertransfers mit Ausgaben von 95 Millionen Euro zum zweiten Mal in Folge an der Spitze der Liga. Im Januar 2025 hatte Guardiolas Klub bereits 218 Millionen Euro ausgegeben. Vergleicht man jedoch die Netto-Ausgaben der Vereine der reichsten Liga der Welt seit 2021, liegt City (460 Millionen Euro) "nur" auf Rang sieben.

"Ich möchte Erster sein", spottete Guardiola, "ich verstehe nicht, warum der Klub nicht mehr Geld ausgibt." Aber genau so, wie "wir in der Vergangenheit gewonnen haben, weil wir viel ausgegeben haben, müssen jetzt sechs Teams die Premier League, die Champions League und FA Cups gewinnen, weil sie in den letzten fünf Jahren mehr ausgegeben haben".