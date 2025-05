Rúben Amorim geht eine Spar-Maßnahme von Manchester United zu weit. Um sie zu umgehen, gibt er reichlich eigenes Geld aus.

Manchester United will und muss Geld sparen. Das betrifft auch die Reise nach Bilbao zum Endspiel in der Europa League gegen Tottenham Hotspur in der kommenden Woche. Trainer Rúben Amorim springt daher nun offenbar persönlich ein.