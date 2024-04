Enzo Fernandez hat sich am Donnerstag angeblich zu einer Leistenbruch-OP entschlossen. Ziel ist ein ganz bestimmtes Turnier im Sommer.

Enzo Fernandez wird dem FC Chelsea im restlichen Saisonverlauf womöglich nicht mehr zur Verfügung stehen.

Wie Hernan Castillo berichtet, wird sich der argentinische Mittelfeldspieler so bald wie möglich unters Messer legen, um seine Schmerzen zu lindern. Fernandez will vor der Copa América, bei der die Albiceleste ihren Titel auf amerikanischem Boden verteidigen will, wieder voll einsatzfähig sein.