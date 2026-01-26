Rückkehr gegen PSV Eindhoven? FC Bayern München hofft auf Comeback von Leistungsträger

Trainer Vincent Kompany möchte natürlich unbedingt auf seinen besten Innenverteidiger zurückgreifen, zumal Min-jae Kim gegen Eindhoven wegen seiner Gelb-Roten-Karte gegen Saint-Gilloise gesperrt ist. Sollte Upamecano nicht rechtzeitig fit werden, müsste wohl Hiroki Ito neben Jonathan Tah aushelfen.

Neben Upamecano fehlte zuletzt auch Serge Gnabry wegen eines Virusinfekts. Sacha Boey fällt ebenfalls bereits länger aufgrund eines seltenen Magen-Darm-Infekts aus.