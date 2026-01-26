Während die Mannschaft frei hatte, absolvierte der Franzose am Sonntag laut der Bild ein individuelles Training mit dem neuen Athletik-Trainer Quirin Löppert. Dabei stand eine halbstündige Einheit mit leichten Ballübungen auf dem Programm.
Rückkehr gegen PSV Eindhoven? FC Bayern München hofft auf Comeback von Leistungsträger
Upamecano hatte aufgrund eines Virusinfekts vier Tage pausieren müssen und verpasste sowohl das Spiel gegen Union Saint-Gilloise in der Königsklasse als auch die erste Saisonniederlage in der Bundesliga gegen den FC Augsburg am vergangenen Samstag.
Auch Min-jae Kim fehlt gegen Eindhoven
Trainer Vincent Kompany möchte natürlich unbedingt auf seinen besten Innenverteidiger zurückgreifen, zumal Min-jae Kim gegen Eindhoven wegen seiner Gelb-Roten-Karte gegen Saint-Gilloise gesperrt ist. Sollte Upamecano nicht rechtzeitig fit werden, müsste wohl Hiroki Ito neben Jonathan Tah aushelfen.
Neben Upamecano fehlte zuletzt auch Serge Gnabry wegen eines Virusinfekts. Sacha Boey fällt ebenfalls bereits länger aufgrund eines seltenen Magen-Darm-Infekts aus.
FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB
- Mittwoch, 28. Januar: PSV Eindhoven - FC Bayern (Champions League)
- Samstag, 31. Januar: Hamburger SV - FC Bayern (Bundesliga)
- Sonntag, 8. Februar: FC Bayern - TSG Hoffenheim (Bundesliga)
Häufig gestellte Fragen
Dayot Upamecano spielt in der Innenverteidigung.
Dayotchanculle Oswald Upamecano wurde am 27. Oktober 1998 in Evreux in Frankreich geboren. Evreux liegt in der Region Normandie im Norden Frankreichs, etwa 100 Kilometer westlich von Paris, und ist bekannt für seine historische Kathedrale Notre-Dame d’Evreux.
Beim FC Bayern München läuft er mit der Rückennummer zwei auf. Bei der französischen Nationalmannschaft trägt Upamecano die Nummer vier.
Dayot Upamecano ist 1,86 Meter groß.
Er wiegt 90 Kilogramm.
Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 46.
Er ist Rechtsfuß und spielt daher meist auf der rechten Seite der Innenverteidigung.
Dayot Upamecano spielte in der Jugend für VS Angers, Evreux FC, FC Prey und den FC Valenciennes in Frankreich. 2015 wechselte er dann nach Österreich zu Red Bull Salzburg.
Dayot Upamecano wohnt in München. Konkret soll er wie viele andere Bayern-Spieler im Münchner Luxus-Stadtteil Grünwald leben. Der genaue Wohnort ist allerdings öffentlich nicht bekannt.
Dayot Upamecano fährt einen Audi RS e-tron GT, der Teil der Dienstwagenflotte des FC Bayern München ist.
Zu Beginn seiner Karriere in Österreich und auch in Deutschland hat er sich meist von einem Dolmetscher unterstützen lassen. Inzwischen hat er öffentliche Auftritte auch auf Deutsch absolviert. Dafür nahm Upamecano regelmäßig Deutschunterricht beim FC Bayern.
Es gibt keine öffentlichen Informationen darüber, ob Dayot Upamecano Kinder hat.
Auch hierüber gibt es keine offiziellen Informationen. Er ist öffentlich sehr zurückhaltend, was sein Privatleben betrifft.
Dayot Upamecano verdient aktuell zehn Millionen Euro pro Jahr beim FC Bayern München. Sein Vertrag läuft im Juni 2026 jedoch aus, was sein Gehalt definitiv in die Höhe katapultieren lassen wird.
Upamecano hat bereits einige Titel sammeln können. In seiner Zeit bei Red Bull Salzburg konnte er jeweils zweimal den Österreichischen Supercup und die Meisterschaft gewinnen. Mit dem FC Bayern wurde er jeweils dreimal Deutscher Superpokalsieger und Deutscher Meister. Mit der französischen Nationalmannschaft wurde er 2025 U17-Europameister sowie 2021 Sieger der UEFA Nations League.
Dayot Upamecano hat bisher noch keinen Ballon d'Or gewinnen können.
Auch FIFA-Weltfußballer wurde Upamecano bis dato nicht.
Von seinen Mannschaftskameraden wird er meist nur "Upa" genannt.