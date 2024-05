Rückkehr an die Anfield Road früher als geplant: Jürgen Klopp ist ein Swiftie!

Nur wenige Wochen nach seinem Abschied als Manager des FC Liverpool wird Jürgen Klopp an die Anfield Road zurückkehren.

Die Ära Klopp in Liverpool ging am Wochenende mit einem 2:0-Sieg gegen die Wolves an der Anfield Roald zu Ende. In emotionalen Szenen bedankte sich der Deutsche am letzten Spieltag der Premier-League-Saison bei den Spielern und Fans für ihre Unterstützung und forderte die Anwesenden auf, sich hinter seinen Nachfolger Arne Slot zu stellen.

Viele waren sich nicht sicher, wann der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund nach Anfield zurückkehren würde - doch nun stellte sich heraus, dass er und seine Frau Ulla schon in wenigen Wochen wieder da sein werden. Für ein Konzert der "Eras"-Tour von Taylor Swift.