RTL oder Sat.1? Wer zeigt / überträgt FC Bayern bei 1. FC Köln live im Free TV und Livestream?

Im Free-TV zeigt am Mittwoch RTL das Duell zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern München live und in voller Länge. Die Vorberichte beginnen dort um 20.15 Uhr. Der Privatsender überträgt das Bundesligaspiel zudem im Livestream, den Ihr mit einem gültigen Abo auf RTL+ abrufen könnt.

Auch Sky überträgt die Partie live und in voller Länge im TV und Livestream. Die Übertragung des Einzelspiels findet Ihr auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD), Sky Sport Bundesliga UHD sowie auf Sky Sport News (HD). Ab 20.25 Uhr läuft die Begegnung auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und Sky Sport Top Event. Wolff Fuss übernimmt den Kommentar für den Pay-TV-Sender. Alternativ ist die Partie auch im Multiview auf Sky Sport Bundesliga 5 (HD) verfügbar. Im Livestream seht Ihr das Duell zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern München auf WOW oder in der SkyGo-App.

Zudem könnt Ihr die Begegnung zwischen dem 1. FC Köln und den Münchnern am Mittwoch in der Bundesliga-Konferenz auf DAZN live erleben. Die Übertragung startet dort auf DAZN 1 im TV um 19.30 Uhr. Den Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr in der DAZN-App und auf der DAZN-Website.