RTL oder Sat.1? Wer zeigt / überträgt FC Bayern bei 1. FC Köln live im Free TV und Livestream?

Der FC Bayern München ist am 17. Spieltag der Bundesliga beim 1. FC Köln zu Gast. Hier bei GOAL erfahrt Ihr, wer das Duell in der Englischen Woche live zeigt.

In der Englischen Woche, die vom 13. bis zum 15. Januar über die Bühne geht, kommt es in der Bundesliga zum Duell zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern München. Am Mittwoch, den 14. Januar, wird die Partie am letzten Hinrunden-Spieltag um 20.30 Uhr im Rhein-Energie-Stadion in Köln angepfiffen.

GOAL verrät Euch, wer die Partie live im Free-TV und Livestream überträgt. 

  • RTL oder Sat.1? Wer zeigt / überträgt FC Bayern bei 1. FC Köln live im Free TV und Livestream?

    Im Free-TV zeigt am Mittwoch RTL das Duell zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern München live und in voller Länge. Die Vorberichte beginnen dort um 20.15 Uhr. Der Privatsender überträgt das Bundesligaspiel zudem im Livestream, den Ihr mit einem gültigen Abo auf RTL+ abrufen könnt. 

    Auch Sky überträgt die Partie live und in voller Länge im TV und Livestream. Die Übertragung des Einzelspiels findet Ihr auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD), Sky Sport Bundesliga UHD sowie auf Sky Sport News (HD). Ab 20.25 Uhr läuft die Begegnung auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und Sky Sport Top Event. Wolff Fuss übernimmt den Kommentar für den Pay-TV-Sender. Alternativ ist die Partie auch im Multiview auf Sky Sport Bundesliga 5 (HD) verfügbar. Im Livestream seht Ihr das Duell zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern München auf WOW oder in der SkyGo-App.

    Zudem könnt Ihr die Begegnung zwischen dem 1. FC Köln und den Münchnern am Mittwoch in der Bundesliga-Konferenz auf DAZN live erleben. Die Übertragung startet dort auf DAZN 1 im TV um 19.30 Uhr. Den Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr in der DAZN-App und auf der DAZN-Website.

  • 1. FC Heidenheim 1846 v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    News zu 1. FC Köln und FC Bayern München

    Der 1. FC Köln hat aktuell nach 16 Bundesligaspieltagen 17 Zähler auf dem Konto. Der Aufsteiger steht damit im Mittelfeld der Tabelle. Zuletzt trennten sich die Kölner zum Start des neuen Kalenderjahres vom 1. FC Heidenheim mit 2:2. Das Team von Lukas Kwasniok wartet damit in der Liga seit sieben Spieltagen auf einen Sieg.

    Der FC Bayern München dominiert derzeit das Geschehen in der Bundesliga. Kurz vor Abschluss der Hinrunde ist die Mannschaft von Vincent Kompany noch ungeschlagen und steht mit 44 Punkten klar an der Spitze der Tabelle. Die Herbstmeisterschaft haben sich die Münchner bereits vor mehreren Wochen gesichert.

    Zum Jahresauftakt setzte der Rekordmeister zudem ein Ausrufezeichen: Beim 8:1 gegen den VfL Wolfsburg ließen die Münchner keinerlei Zweifel aufkommen und feierten ein echtes Torfestival.

  • RTL oder Sat.1? Wer zeigt / überträgt FC Bayern bei 1. FC Köln live im Free TV und Livestream? Wichtigste Infos

    EventBundesliga
    Duell1. FC Köln vs. FC Bayern München
    Spieltag17
    Datum14. Januar
    Uhrzeit20.30 Uhr
    OrtRhein-Energie-Stadion, Köln
    ÜbertragungRTL, Sky, DAZN

  • RTL oder Sat.1? Wer zeigt / überträgt FC Bayern bei 1. FC Köln live im Free TV und Livestream? Die Tabelle vor dem 17. Spieltag

    #MannschaftSp.SUNToreDiff.Pkt.
    1FC Bayern München16142063:125144
    2Borussia Dortmund1696129:151433
    3RB Leipzig1592430:191129
    4Bayer Leverkusen1692534:241029
    5VfB Stuttgart1692529:23629
    6TSG Hoffenheim1583429:20927
    7Eintracht Frankfurt1675433:33026
    8SC Freiburg1665527:27023
    91. FC Union Berlin1664622:25-322
    10Bor. Mönchengladbach1654722:24-219
    111. FC Köln1645724:26-217
    12SV Werder Bremen1545618:28-1017
    13Hamburger SV1644817:27-1016
    14VfL Wolfsburg1643924:36-1215
    15FC Augsburg16421017:32-1514
    16FC St. Pauli1533913:26-1312
    171. FC Heidenheim 184616331015:36-2112
    181. FSV Mainz 051616915:28-139

  • Nützliche Links

