rw-oberhausen-1200 IMAGO / Funke Foto Services
GOAL

Rot Weiß Oberhausen bei VfB Homberg im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt das Pokalspiel heute?

Im Niederrheinpokal kommt es heute zum Duell zwischen dem VfB Homberg und Rot-Weiß Oberhausen. GOAL verrät, wer das Pokalduell live zeigt.

Rot-Weiß Oberhausen gastiert am heutigen Samstag, den 15. November, im Rahmen des Niederrheinpokals beim VfB Homberg. Das Achtelfinalspiel wird um 14 Uhr im PCC-Stadion in Duisburg angepfiffen.

Hier bei GOAL erfahrt Ihr, wer das Spiel live zeigt.

  • Rot Weiß Oberhausen bei VfB Homberg im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt das Pokalspiel heute?

    Das Pokalspiel zwischen dem VfB Homberg und Rot-Weiß Oberhausen wird heute weder im TV noch im Livestream gezeigt. Rot-Weiß Oberhausen bietet Euch aber die Möglichkeit das Duell im Liveticker auf seiner Website zu verfolgen. 

    • Werbung

  • News zu VfB Homberg und Rot Weiß Oberhausen

    Der VfB Homberg kam in seinen jüngsten drei Ligapartien nur auf einen einzigen Punkt und steht nun in der Oberliga Niederrhein auf Position acht. Im Pokal gewann Homberg zuletzt mit 4:2 gegen die Sportfreunde Baumberg und zog so ins Achtelfinale ein.

    Rot-Weiß Oberhausen ist derzeit in starker Form. Fünf der letzten sechs Spiele konnten die Oberhausener zuletzt in der Regionalliga gewinnen und sind zudem seit sechs Spiel ungeschlagen. Im Niederrheinpokal schlug Oberhausen RW Essen knapp mit 3:2.

  • Rot Weiß Oberhausen bei VfB Homberg im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt das Pokalspiel heute? Wichtigste Infos

    DuellVfB Homberg vs. Rot-Weiß Oberhausen
    WettbewerbNiederrheinpokal
    Runde3. Runde
    Datum15.11.2025
    Anpfiff14 Uhr
    SpielortPCC-Stadion, Duisburg

  • Rot Weiß Oberhausen bei VfB Homberg im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt das Pokalspiel heute? Nützliche Links

Deutschland 4
Oberhausen crest
Oberhausen
RWO
FC Bocholt crest
FC Bocholt
BCT
Deutschland 5
Blau-Weiss Dingden crest
Blau-Weiss Dingden
BWD
VfB Homberg crest
VfB Homberg
VFB