Rot Weiß Oberhausen bei VfB Homberg im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt das Pokalspiel heute?

Der VfB Homberg kam in seinen jüngsten drei Ligapartien nur auf einen einzigen Punkt und steht nun in der Oberliga Niederrhein auf Position acht. Im Pokal gewann Homberg zuletzt mit 4:2 gegen die Sportfreunde Baumberg und zog so ins Achtelfinale ein.

Rot-Weiß Oberhausen ist derzeit in starker Form. Fünf der letzten sechs Spiele konnten die Oberhausener zuletzt in der Regionalliga gewinnen und sind zudem seit sechs Spiel ungeschlagen. Im Niederrheinpokal schlug Oberhausen RW Essen knapp mit 3:2.