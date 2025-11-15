Rot Weiß Oberhausen bei VfB Homberg im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt das Pokalspiel heute?

Rot-Weiß Oberhausen gastiert am heutigen Samstag, den 15. November, im Rahmen des Niederrheinpokals beim VfB Homberg. Das Achtelfinalspiel wird um 14 Uhr im PCC-Stadion in Duisburg angepfiffen.
Rot-Weiß Oberhausen gastiert am heutigen Samstag, den 15. November, im Rahmen des Niederrheinpokals beim VfB Homberg. Das Achtelfinalspiel wird um 14 Uhr im PCC-Stadion in Duisburg angepfiffen.
Hier bei GOAL erfahrt Ihr, wer das Spiel live zeigt.
Das Pokalspiel zwischen dem VfB Homberg und Rot-Weiß Oberhausen wird heute weder im TV noch im Livestream gezeigt. Rot-Weiß Oberhausen bietet Euch aber die Möglichkeit das Duell im Liveticker auf seiner Website zu verfolgen.
Der VfB Homberg kam in seinen jüngsten drei Ligapartien nur auf einen einzigen Punkt und steht nun in der Oberliga Niederrhein auf Position acht. Im Pokal gewann Homberg zuletzt mit 4:2 gegen die Sportfreunde Baumberg und zog so ins Achtelfinale ein.
Rot-Weiß Oberhausen ist derzeit in starker Form. Fünf der letzten sechs Spiele konnten die Oberhausener zuletzt in der Regionalliga gewinnen und sind zudem seit sechs Spiel ungeschlagen. Im Niederrheinpokal schlug Oberhausen RW Essen knapp mit 3:2.
|Duell
|VfB Homberg vs. Rot-Weiß Oberhausen
|Wettbewerb
|Niederrheinpokal
|Runde
|3. Runde
|Datum
|15.11.2025
|Anpfiff
|14 Uhr
|Spielort
|PCC-Stadion, Duisburg