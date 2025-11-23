Ronaldo offenbart völlig verrückte Party-Anekdote während Zeit bei Real Madrid

"Wenn ich bei Real Madrid samstags spielte, flog ich noch am selben Tag nach Paris, um dort den Sonntag zu verbringen und nachts feiern zu gehen. Am Montag um 7 Uhr morgens nahm ich dann den Flug zurück nach Madrid, landete um 9 Uhr und um 10 Uhr war Training", erzählte der 49-Jährige in einem Interview mit dem Charla Podcast.

Weiter offenbarte Ronaldo, dass er solch einen Lebensstil über mehrere Jahre geführt habe: "Das habe ich oft gemacht. Wenn man in der Stadt feiert, in der man spielt, besiegelt man sein Schicksal."