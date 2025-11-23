Ronaldo Nazario hat eine verrückte Party-Anekdote während seiner Zeit als aktiver Spieler bei Real Madrid enthüllt.
Ronaldo offenbart völlig verrückte Party-Anekdote während Zeit bei Real Madrid
"Wenn ich bei Real Madrid samstags spielte, flog ich noch am selben Tag nach Paris, um dort den Sonntag zu verbringen und nachts feiern zu gehen. Am Montag um 7 Uhr morgens nahm ich dann den Flug zurück nach Madrid, landete um 9 Uhr und um 10 Uhr war Training", erzählte der 49-Jährige in einem Interview mit dem Charla Podcast.
Weiter offenbarte Ronaldo, dass er solch einen Lebensstil über mehrere Jahre geführt habe: "Das habe ich oft gemacht. Wenn man in der Stadt feiert, in der man spielt, besiegelt man sein Schicksal."
Ronaldo stand fünf Jahre lang bei Real Madrid unter Vertrag
In seiner aktiven Zeit spielte der Stürmer unter anderem für die PSV Eindhoven, den FC Barcelona, Inter Mailand, die AC Milan und zwischen 2002 und 2007 für die Königlichen aus Madrid. Bei den Blancos erlebte er seine mitunter erfolgreichste Phase, würde zweimal Weltfußballer, einmal Ballon-d'Or-Sieger und gewann zwei nationale Meisterschaften.
Insgesamt stand er 177-mal für die Königlichen auf dem Rasen, schoss dabei 104 Tore und legte 34 weitere Treffer per Assist auf. 2011 beendete er seine aktive Laufbahn beim brasilianischen Klub Corinthians Sao Paulo.
Heute ist der 49-Jährige als Unternehmer im Fußballgeschäft unterwegs. Unter anderem besaß er zwischen 2018 und 2025 Anteile am spanischen Verein Real Valladolid.
Ronaldo im Steckbrief
- Alter: 49 Jahre
- Größe: 1,83 Meter
- Position: Stürmer
- Verein (als aktiver Fußballer): Sao Cristovao, EC Cruzeiro, PSV Eindhoven, FC Barcelona, Inter Mailand, Real Madrid, AC Milan, Corinthians Sao Paulo