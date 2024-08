Ron Schallenberg musste in Schalkes Auswärtsspiel in Nürnberg ungerechtfertigt vom Platz. Die Kritik am Schiedsrichter kam prompt.

Bei der 1:3-Niederlage des FC Schalke 04 beim 1. FC Nürnberg am Samstag ist Schiedsrichter Nicolas Winter ein folgenschwerer Fehler unterlaufen.