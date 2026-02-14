Roberto De Zerbis brutale Behandlung des ehemaligen Stars von Marseille wurde nach dem erbitterten Abgang des hitzköpfigen Italieners bekannt

De Zerbis Zeit in Marseille verlief nicht ohne Zwischenfälle, und insbesondere ein Vorfall mit Murillo symbolisiert, wie sich die Beziehungen hinter den Kulissen verschlechterten.

Während einer Videoanalyse nach dem Spiel griff der italienische Trainer den panamaischen Nationalspieler vor der gesamten Mannschaft heraus und stellte sowohl seine Leistungen als auch seine Mentalität direkt in Frage. Laut Berichten aus der Umkleidekabine teilte De Zerbi dem Verteidiger unverblümt mit, dass er nicht mehr zu seinen Zukunftsplänen gehöre.

Murillo soll von diesem Gespräch, das vor den Augen seiner Teamkollegen und nicht unter vier Augen stattfand, völlig überrascht gewesen sein. Der Vorfall sorgte sofort für Unruhe innerhalb der Mannschaft und wurde schnell zum Gesprächsthema unter den Spielern, die ohnehin schon Schwierigkeiten hatten, sich an den extrem anspruchsvollen Ansatz des Trainers zu gewöhnen.

De Zerbis Trainingsstil war schon immer intensiv, aber in Marseille wurde er mit schwankenden Ergebnissen zunehmend konfrontativ. Die Trainingseinheiten wurden als unerbittlich und die Videokonferenzen als besonders forensisch beschrieben, wobei einzelne Spieler häufig wegen Positionsfehlern oder Konzentrationsschwächen gerügt wurden.

Für Murillo war die Öffentlichkeit der Kritik das Hauptproblem. Der Verteidiger war Stammspieler und glaubte, die taktischen Anweisungen seines Chefs zu erfüllen, was die Erklärung über seine Zukunft umso befremdlicher machte. Von diesem Zeitpunkt an begann sich das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft sichtbar zu verschlechtern.