Trotz des Debakels in London sieht Rio Ferdinand Real Madrid noch nicht am Ende und richtet eine Warnung an Arsenal.

Zwei sensationelle Freistöße von Declan Rice und ein wunderschönes Tor vom Ex-Dortmunder Mikel Merino haben dem FC Arsenal am Dienstag zu einem klaren Heimsieg gegen Real Madrid verholfen. Trotz des 3:0-Erfolgs im Viertelfinal-Hinspiel ist Rio Ferdinand aber skeptisch. Die Verteidigerlegende von Manchester United traut Real alles zu.