Richard Keys bricht sein Schweigen, während er und Andy Gray sich darauf vorbereiten, beIN Sports nach 13 Jahren zu verlassen.

Das in Doha ansässige Netzwerk beIN Sports bereitet sich auf einen bedeutenden Wandel vor, da seine beiden wichtigsten Premier-League-Moderatoren, Keys und Gray, sich darauf vorbereiten, ihre Plätze am Ende der Saison 2025/26 zu räumen. Die beiden, die seit 2013 ein Synonym für die englische Fußballberichterstattung des Senders sind, werden im Mai nach Abschluss der aktuellen Saison offiziell ausscheiden. Damit endet ein 13-jähriges Kapitel, in dem das erfahrene Duo beIN zu einem globalen Rundfunkriesen gemacht hat.

Laut The Daily Mail wurde die Entscheidung, dass der 68-jährige Keys und der 70-jährige Gray sich zurückziehen, in gegenseitigem Einvernehmen mit dem Sender getroffen. Es wird erwartet, dass sie sich in bestem Einvernehmen verabschieden, nachdem sie durch mehrere Vertragsverlängerungen und mehrere große internationale Turniere als Gesichter der Flaggschiff-Berichterstattung des Senders fungiert haben. Dieser Schritt signalisiert einen bedeutenden Generationswechsel für einen Sender, der sich auf die Erfahrung des Duos verlassen hat, um seine meistgesehenen Fußballprogramme zu moderieren.