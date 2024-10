Erling Haaland hat sich in die Geschichtsbücher eingetragen: Mit seinem Doppelpack gegen Slowenien wurde er Norwegens bester Torschütze aller Zeiten.

Der Stürmer von Manchester City erzielte in der siebten Minute des Nations-League-Spiels zwischen Norwegen und Slowenien am Donnerstag sein 33. Tor für sein Land. Damit zog der 24-Jährige mit Norwegens Legende Jörgen Juve gleich. In der zweiten Halbzeit wurde Haaland mit einem weiteren Treffer dann zum alleinigen Rekordtorjäger.