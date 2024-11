Zwei Jahrzehnte lang wartete San Marino auf einen Sieg, jetzt gibt es erneut einen Dreier - und der bedeutet auch gleich den Gruppensieg.

Fußballzwerg San Marino hat das Siegen gelernt - und steigt in der Nations League in die C-Liga auf. Der 210. und Letzte der FIFA-Weltrangliste gewann am Montag auch das zweite Aufeinandertreffen mit Liechtenstein, durch das 3:1 (0:1) in Vaduz überholte die Mannschaft von Trainer Roberto Cevoli in Gruppe D1 noch Gibraltar und sicherte sich den Spitzenrang.