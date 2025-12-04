Reiner Calmund live sehen: Tickets kaufen und Preise: Hier Karten für "Ein runder Abend mit Fußball & Freunden" bestellen

Von 8. April bis 3. Juni 2026 tritt Calmund mit seiner Show in 35 Städten Deutschlands auf und verbringt einen lustigen und unterhaltsamen Abend mit den Zuschauern - und abwechselnden Überraschungsgästen. Jeden Abend kommt eine bekannte Person aus der Welt des Sports als Gast, doch wer das ist, bleibt bis zum Auftritt geheim.

Karten zu den Shows bekommt Ihr ganz einfach auf Eventim. Die Standardtickets kosten in den meisten Städten 38,60 Euro. In Jüchen, Hamburg, Saarlouis, Düsseldorf und Hallstadt zahlt Ihr ein bisschen weniger, die Shows in Köln und Erfurt sind um ein paar Euro teurer. Zusätzlich könnt Ihr auch ein VIP-Upgrade dazu buchen. Damit bekommt Ihr einen Sitzplatz in den ersten beiden Reihen, könnt Calmund persönlich treffen und mit ihm reden und bekommt auch ein Autogramm.