Reiner Calmund live sehen: Tickets kaufen und Preise: Hier Karten für "Ein runder Abend mit Fußball & Freunden" bestellen

Reiner Calmund geht 2026 mit seiner eigenen Bühnenshow "Ein runder Abend mit Fußball & Freunden" auf Deutschlandtour. GOAL verrät Euch, wo Ihr Tickets für die Events bekommt.

Ab April 2026 ist es so weit! Dann tourt Reiner Calmund, der legendäre Leverkusen-Manager von 1976 bis 2004, mit seinem Bühnenprogramm "Ein runder Abend mit Fußball & Freunden" durch die deutschen Städte und unterhaltet Fußball-Fans vor Ort. Die große Frage lautet aber: Wo gibt es die Tickets zum Kaufen?

Die Antwort gibt es hier für Euch bei GOAL.

    Von 8. April bis 3. Juni 2026 tritt Calmund mit seiner Show in 35 Städten Deutschlands auf und verbringt einen lustigen und unterhaltsamen Abend mit den Zuschauern - und abwechselnden Überraschungsgästen.  Jeden Abend kommt eine bekannte Person aus der Welt des Sports als Gast, doch wer das ist, bleibt bis zum Auftritt geheim.

    Karten zu den Shows bekommt Ihr ganz einfach auf Eventim. Die Standardtickets kosten in den meisten Städten 38,60 Euro. In Jüchen, Hamburg, Saarlouis, Düsseldorf und Hallstadt zahlt Ihr ein bisschen weniger, die Shows in Köln und Erfurt sind um ein paar Euro teurer. Zusätzlich könnt Ihr auch ein VIP-Upgrade dazu buchen. Damit bekommt Ihr einen Sitzplatz in den ersten beiden Reihen, könnt Calmund persönlich treffen und mit ihm reden und bekommt auch ein Autogramm

    • Event: Reiner Calmund - "Ein runder Abend mit Fußball & Freunden"
    • Zeitraum: 8. April bis 3. Juni 2026
    • Erste Show: Mittwoch, 8. April, 20 Uhr in Mönchengladbach
    • Besetzung: Reiner Calmund + Überraschungsgast
    • Tickets: Eventim

  • Reiner Calmund - "Ein runder Abend mit Fußball & Freunden" live sehen: Die Shows im April

    Datum & UhrzeitOrtTicketpreis (Standard)
    8. April, 20 UhrMönchengladbach, Theater im Gründungshaus€ 38,60
    9. April, 20 UhrKöln, Volksbühne am Rudolfsplatz€ 46,70
    12. April, 20 UhrEschweiler, Talbahnhof € 38,60
    13. April, 20 UhrDortmund, FZW€ 38,60
    14. April, 20 UhrKrefeld, Kulturfabrik € 38,60
    15. April, 20 UhrJüchen, Peter-Giesen-Halle€ 35,00
    16. April, 20 UhrBorken, Stadthalle Vennehof € 38,60
    17. April, 20 UhrPaderborn, Kulturwerkstatt€ 38,60
    19. April, 20 UhrEssen, Weststadthalle € 38,60
    20. April, 20 UhrHamm, Maximilianpark / Werkstatthalle€ 38,60
    21. April, 20 UhrDüsseldorf, Club im Capitol-Theater€ 36,70
    22. April, 20 UhrWindeck, Kabelmetal€ 38,60
    24. April, 20 UhrWuppertal, die börse€ 38,60