Schub für Real! Ausgerechnet gegen die Bayern kehren zwei Langzeitverletzte bei den Blancos zurück.

Rekordsieger Real Madrid tritt zum Halbfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Bayern überraschend mit dem Ex-Münchner David Alaba und Torwart Thibaut Courtois an. Das Duo steht im Kader für die Partie am Dienstag (21 Uhr), den die Königlichen am Sonntag bekanntgaben.