Real Madrid befürchtet, dass der verletzte Jude Bellingham viel länger ausfallen könnte als zunächst angenommen.

Der Mittelfeldspieler und Talisman des Vereins verletzte sich vor etwas mehr als einer Woche während des Derbys gegen Rayo Vallecano, ein Rückschlag, der sich innerhalb der ersten 10 Minuten des Spiels ereignete.

Der Vorfall ereignete sich nach einem schnellen Sprint zur Seitenlinie, wo Bellingham plötzlich stehen blieb und einen stechenden Schmerz in der Rückseite seines Oberschenkels verspürte. Seine Reaktion war sofort und besorgniserregend: Er griff sich mit der Hand an die Oberschenkelmuskulatur, während er zu Boden sank, und konnte seine Besorgnis nicht verbergen.

Die folgenden Szenen waren für die Fans von Madrid bedrohlich. Bellingham musste sofort ausgewechselt werden, und die Fernsehkameras filmten, wie der englische Nationalspieler sein Gesicht mit seinem Trikot bedeckte, während er am Spielfeldrand behandelt wurde. Während man zunächst auf eine leichte Zerrung hoffte, hat sich die Stimmung in den letzten Tagen deutlich verändert.