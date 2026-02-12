AFP
Real Madrid befürchtet, dass der verletzte Jude Bellingham viel länger ausfallen könnte als zunächst angenommen.
Neue Verletzungssorgen erschüttern das Bernabeu
Der Mittelfeldspieler und Talisman des Vereins verletzte sich vor etwas mehr als einer Woche während des Derbys gegen Rayo Vallecano, ein Rückschlag, der sich innerhalb der ersten 10 Minuten des Spiels ereignete.
Der Vorfall ereignete sich nach einem schnellen Sprint zur Seitenlinie, wo Bellingham plötzlich stehen blieb und einen stechenden Schmerz in der Rückseite seines Oberschenkels verspürte. Seine Reaktion war sofort und besorgniserregend: Er griff sich mit der Hand an die Oberschenkelmuskulatur, während er zu Boden sank, und konnte seine Besorgnis nicht verbergen.
Die folgenden Szenen waren für die Fans von Madrid bedrohlich. Bellingham musste sofort ausgewechselt werden, und die Fernsehkameras filmten, wie der englische Nationalspieler sein Gesicht mit seinem Trikot bedeckte, während er am Spielfeldrand behandelt wurde. Während man zunächst auf eine leichte Zerrung hoffte, hat sich die Stimmung in den letzten Tagen deutlich verändert.
Die Genesungszeit könnte sich auf zwei Monate verdoppeln.
Nach den entsprechenden medizinischen Untersuchungen durch das medizinische Personal von Madrid wurde bei dem 22-Jährigen eine Verletzung des Semitendinosus-Muskels im linken Bein diagnostiziert. Die ersten medizinischen Untersuchungen gaben Anlass zur Hoffnung, da die Genesungszeit für die Nummer 5 des Vereins auf etwa einen Monat geschätzt wurde. Damit hätte er rechtzeitig zum Ende der Saison zurückkehren können, in der Madrid an allen Fronten weiterkämpfen will.
Diese Hoffnungen scheinen jedoch zu schwinden. Laut dem spanischen Journalisten Ramon Alvarez de Mon wächst innerhalb des Vereins die Befürchtung, dass sich die Genesungszeit auf bis zu zwei Monate verlängern könnte. Diese revidierte Prognose würde Bellingham deutlich länger als ursprünglich erwartet vom Spielfeld fernhalten und eine überschaubare Abwesenheit zu einer ausgewachsenen Krise machen.
Der Semitendinosus ist ein wichtiger Muskel für explosive Bewegungen, und das medizinische Team von Madrid ist bekannt dafür, bei Rückfällen von Oberschenkelverletzungen besonders vorsichtig zu sein. Sollte sich die zweimonatige Ausfallzeit bestätigen, würde Bellingham bis Mitte April nicht mehr im weißen Trikot zu sehen sein und damit eine wichtige Phase des Spielkalenders verpassen, die über den Erfolg von Madrid in Spanien und Europa entscheiden wird.
Albtraum-Spielplan für Los Blancos
Sollte dieses Worst-Case-Szenario eintreten, würde der Mittelfeldspieler eine Reihe wichtiger Spiele in der La Liga verpassen. Zu den Spielen, die er verpassen würde, gehören schwierige Partien gegen Real Sociedad, Osasuna, Getafe, Celta Vigo und Elche. Vor allem würde er beim Hauptstadtderby gegen den Erzrivalen Atlético Madrid fehlen, einem Spiel, das für den Titelkampf entscheidend sein könnte.
Der Schaden geht jedoch über die Landesgrenzen hinaus. Bellingham würde definitiv für das bevorstehende Champions-League-Playoff-Spiel gegen Benfica nicht zur Verfügung stehen. Sollte Real Madrid es ohne ihn schaffen, gegen den portugiesischen Spitzenklub weiterzukommen, könnte er auch die Achtelfinalspiele verpassen, in denen die europäischen Schwergewichte Manchester City oder Sporting CP warten könnten.
Arbeloa steht vor entscheidender Prüfung ohne Starspieler
Diese längere Ausfallzeit ist ein schwerer Schlag für Arbeloa, der erst im Januar die Nachfolge von Xabi Alonso angetreten hat und nun in einer der entscheidenden Phasen der Saison mit seiner ersten großen Verletzungskrise konfrontiert ist.
Bellingham war bisher das Herzstück der Madrider Mannschaft und hat in dieser Saison in 28 Spielen sechs Tore erzielt. Seine Abwesenheit wird Arbeloa dazu zwingen, das Mittelfeld umzustellen, das in dieser Saison bereits unter genauer Beobachtung stand. Angesichts der angeblich angespannten Situation um Arda Guler und der Umstellung der Mannschaft auf eine neue Taktik ist der Verlust von Bellinghams Toren und seinem Elan ein großes Problem für den Trainer.
Das ist etwas, worauf der junge Cheftrainer gerne verzichten könnte, da er versucht, den einen Punkt Rückstand auf den Tabellenführer der La Liga, Barcelona, aufzuholen und die Play-off-Runde der Champions League zu erreichen, nachdem er in der Gruppenphase die Top 8 verpasst hat.
