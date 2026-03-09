Goal.com
Ranking: Das sind die 26 besten Spielerinnen in EA Sports FC 26

Entdeckt die 26 besten Spielerinnen, die in EA Sports FC 26 gespielt werden können.

Mit der bevorstehenden Veröffentlichung von EA Sports FC 26 richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Spielerbewertungen – und der Frauenfußball steht erneut im Mittelpunkt.

EA hat die besten Spielerinnen des Spiels bekannt gegeben und präsentiert die Stars mit den höchsten Gesamtbewertungen. Von Champions-League-Siegerinnen bis hin zu Weltmeisterschafts-Ikonen – dies sind die Athletinnen, die sich in EA FC 26 als die Allerbesten hervorheben.

Hier stellen wir Euch die 26 besten Spielerinnen in EA Sports FC 26 vor!

  • Alexia PutellasGetty Images

    Alexia Putellas | Gesamtbewertung: 91 | POS: ZM | Barcelona

  • Aitana Bonmati Barcelona Women 2024-25Getty Images

    Aitana Bonmati | Gesamtbewertung: 91 | POS: ZM | Barcelona

  • Caroline Graham Hansen Norway Women 2025Getty Images

    Caroline Graham Hansen | Gesamtbewertung: 90 | POS: RF | Barcelona

  • Alessia Russo Arsenal UWCL trophy 2025Getty Images

    Alessia Russo | Gesamtbewertung: 89 | POS: ST | Arsenal

  • Arsenal FC v Manchester United FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Mariona Caldentey | Gesamtbewertung: 89 | POS: ZM | Arsenal

  • Patri Guijarro Spain Women 2025Getty Images

    Patri Guijarro | Gesamtbewertung: 89 | POS: ZDM | Barcelona

  • Manchester City v Aston Villa - The Adobe Women's FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Khadija Shaw | Gesamtbewertung: 89 | POS: ST | Manchester City

  • Mapi LeonImago Images

    Mapi Leon | Gesamtbewertung: 89 | POS: IV | Barcelona

  • Marie-Antoinette Katoto France Women 2025Getty Images

    Marie-Antoinette Katoto | Gesamtbewertung: 88 | POS: ST | Lyon

  • Kadidiatou Diani Lyon Women 2024-25Getty Images

    Kadidiatou Diani | Gesamtbewertung: 88 | POS: RF | Lyon

  • Sophia WilsonGetty Images

    Sophia Wilson | Gesamtbewertung: 88 | POS: ST | Portland Thorns

  • Guro Reiten Chelsea 2024-25Getty Images

    Guro Reiten | Gesamtbewertung: 88 | POS: LM | Chelsea

  • Duelo de Estrellas - Liga MX FemenilGetty Images Sport

    Ewa Pajor | Gesamtbewertung: 88 | POS: ST | Barcelona

  • Olympique Lyonnais v Arsenal WFC - UEFA Women's Champions League Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Christiane Endler | Gesamtbewertung: 88 | POS: TW | Lyon

  • DebinhaImagn

    Debinha | Gesamtbewertung: 88 | POS: ZOM | KC Current

  • Irene Paredes Spain Women 2025Getty Images

    Irene Paredes | Gesamtbewertung: 88 | POS: IV | Barcelona

  • Victoria Pelova and Chloe Kelly of ArsenalGetty Images

    Chloe Kelly | Gesamtbewertung: 87 | POS: RM | Arsenal

  • Lindsey Heaps USMNT vs China HICGetty Images

    Lindsey Heaps | Gesamtbewertung: 87 | POS: ZOM | Lyon

  • FBL-WOMEN-EURO-2025-FINAL-ENG-ESPAFP

    Lucy Bronze | Gesamtbewertung: 87 | POS: RV | Chelsea

  • Rose Lavelle USWNT ve IrelandGetty Images

    Rose Lavelle | Gesamtbewertung: 87 | POS: ZM | Gotham

  • Sakina Karchaoui of France runs with the ball Getty Images

    Sakina Karchaoui | Gesamtbewertung: 87 | POS: ZM | PSG

  • Leah Williamson England Women 2025Getty Images

    Leah Williamson | Gesamtbewertung: 87 | POS: IV | Arsenal

  • Beth Mead England Women 2025Getty Images

    Beth Mead | Gesamtbewertung: 87 | POS: RM | Arsenal

  • Mexico v United StatesGetty Images Sport

    Mallory Swanson | Gesamtbewertung: 87 | POS: LM | Chicago Stars

  • Ada Hegerberg Norway Women 2025Getty Images

    Ada Hegerberg | Gesamtbewertung: 87 | POS: ST | Lyon

  • Lauren Hemp England Women 2025Getty Images

    Lauren Hemp | Gesamtbewertung: 87 | POS: LF | Manchester City

