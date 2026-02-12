Raheem Sterlings nächster Verein steht fest! Der englische Nationalspieler schließt sich der ManUtd-Legende beim niederländischen Spitzenklub an

Der ehemalige englische Nationalspieler hat sich überraschend Feyenoord angeschlossen, wie der niederländische Verein bestätigte. Der ehemalige Star von Arsenal und Chelsea will seine Karriere, die in den letzten Jahren ins Stocken geraten war, wieder ankurbeln. Sterling wurde Anfang des Jahres von den Blues freigestellt, nachdem sich beide Seiten darauf geeinigt hatten, dass der Flügelspieler sich nach neuen Herausforderungen umsehen darf.

In ihrer kurzen Erklärung zu seinem Weggang hieß es: „Raheem Sterling hat heute den Chelsea Football Club in gegenseitigem Einvernehmen verlassen und beendet damit seine dreieinhalbjährige Zeit als unser Spieler, nachdem er im Sommer 2022 von Manchester City zu uns gewechselt war.

Wir danken Raheem für seinen Beitrag als Spieler von Chelsea und wünschen ihm alles Gute für die nächste Etappe seiner Karriere.“