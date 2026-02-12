(C)Getty Images
Raheem Sterlings nächster Verein steht fest! Der englische Nationalspieler schließt sich der ManUtd-Legende beim niederländischen Spitzenklub an
Wo ist Sterling hingegangen?
Der ehemalige englische Nationalspieler hat sich überraschend Feyenoord angeschlossen, wie der niederländische Verein bestätigte. Der ehemalige Star von Arsenal und Chelsea will seine Karriere, die in den letzten Jahren ins Stocken geraten war, wieder ankurbeln. Sterling wurde Anfang des Jahres von den Blues freigestellt, nachdem sich beide Seiten darauf geeinigt hatten, dass der Flügelspieler sich nach neuen Herausforderungen umsehen darf.
In ihrer kurzen Erklärung zu seinem Weggang hieß es: „Raheem Sterling hat heute den Chelsea Football Club in gegenseitigem Einvernehmen verlassen und beendet damit seine dreieinhalbjährige Zeit als unser Spieler, nachdem er im Sommer 2022 von Manchester City zu uns gewechselt war.
Wir danken Raheem für seinen Beitrag als Spieler von Chelsea und wünschen ihm alles Gute für die nächste Etappe seiner Karriere.“
- Getty Images Sport
Mächtiger Absturz seit seiner Unterzeichnung
Thomas Tuchel, der heutige Trainer der englischen Nationalmannschaft, zeigte sich begeistert über die Verpflichtung des Stars für 2022. Insgesamt bestritt er 81 Spiele für den Verein, erzielte 19 Tore und lieferte 15 Vorlagen.
Tuchel sagte bei seiner Ankunft: „Es war unsere oberste Priorität, und wir sind sehr begeistert und überglücklich, dass wir es geschafft haben. Er ist eine große Bereicherung für unseren Kader und entspricht genau unseren Vorstellungen in Bezug auf Alter, Erfahrung und Spielstil.
Wenn Spieler heutzutage in einer Situation ankommen, in der sie nur noch ein Jahr Vertrag haben, gibt es immer Verhandlungsspielraum und Möglichkeiten. Wir haben es versucht. Wir konnten ihn sehr schnell überzeugen. Er war überzeugt, er hat alles Notwendige getan, wir haben unser Bestes gegeben, um es zu verwirklichen. Es passt perfekt.
Er gibt uns viel Flexibilität, Beweglichkeit und Angriffsmöglichkeiten im Sturm.“
Sterlings kurzfristiger Vertrag
Der Engländer hat einen Kurzzeitvertrag bis zum Ende der Saison an der Seite von Van Persie unterschrieben. Der Verein liegt derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz, aber der Meistertitel scheint in weiter Ferne zu liegen: Sie liegen 17 Punkte hinter dem Tabellenführer PSV Eindhoven.
Van Persie hat im Laufe seiner Karriere zwar gegen Sterling gespielt, aber sie standen nie gemeinsam in der Startelf. Auch Ajax soll Interesse bekundet haben, aber Feyenoord konnte sich seine Unterschrift sichern.
- AFP
Was nun?
Feyenoord spielt dieses Wochenende gegen Go Ahead Eagles, wobei Sterling sein Debüt geben könnte. Er hat für vier der größten Vereine der Premier League gespielt – Chelsea, Arsenal, Liverpool und Manchester City – und ist nun bereit, seine Karriere in Holland neu aufzubauen.
Van Persie hat gegenüber dem Guardian den Einfluss von City-Trainer Pep Guardiola auf seine Methoden erklärt: „Ich habe mit ihm zu Mittag gegessen, auf dem Tisch standen ein paar Wasserflaschen, und er schob sie hin und her und sagte: ‚Er bewegt sich hierhin und er bewegt sich nach rechts. Er sollte gehen, er sollte sich engagieren, er sollte herauskommen. Und er bewegte sein Bein so ... Und er sprach über Verbindungen auf dem Spielfeld. Ich kam nach einem langen Tag ziemlich müde an, aber ich war begeistert. Als ich das Training beobachtete, konzentrierte er sich auf Kevin De Bruyne, scharf wie ein Messer. Das gab mir Energie. Und mein Freund, der ihn besser kennt, sagte mir danach: ‚Das ist der einzige Weg, wenn du Trainer auf diesem Niveau werden willst.‘ Und ich dachte: ‚Wie kann ich allen, von der Putzfrau bis zum Direktor, das Gefühl geben, dass sie einen so wichtigen Einfluss auf den Verein haben, dass wir das gemeinsam schaffen?‘“
Automatisch übersetzt von GOAL-e
Werbung