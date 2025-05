Emmanuel Petit erzählt, wie die Franzosen 1998 das Drama um Brasiliens Superstar erlebten und liefert eine mögliche Erklärung.

Es ist wohl eins der bestgehüteten Geheimnisse der Fußball-Geschichte: Was genau war am Tag des Endspiels der Weltmeisterschaft 1998 mit Brasiliens Superstar Ronaldo los. Und daran knüpfen gleich mehrere Fragen an: Warum musste der Stürmer ins Krankenhaus? Wie sehr geschwächt ging er ins Finale gegen Gastgeber Frankreich? Und wer entschied, dass Ronaldo überhaupt spielen solle? Ein Beteiligter von damals hat jetzt interessante Einblicke gegeben.