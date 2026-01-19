Radikaler Bruch mit dem bisherigen Vorgehen! FIFA plant Abseits-Reform für WM 2026

Kritiker bemängeln allerdings, dass sich an den knappen Entscheidungen nichts ändern würde - sie eben nur in die andere Richtung gehen. Zudem befürchten sie als Folge eine defensivere statt offensivere Spielweise. Auch die Einführung zur WM-Endrunde ist umstritten. Dass ohne ausreichende Tests eine Neuerung beim wichtigsten Turnier kommen soll, halten viele Experten für falsch. Schließlich wären weder die Schiedsrichter noch die Spieler daran gewöhnt.

Dennoch forciert die FIFA, die vier der acht Stimmen im IFAB auf sich vereint, die Idee. Bei der endgültig entscheidenden IFAB-Generalversammlung Ende Februar braucht es eine Dreiviertelmehrheit für Neuerungen. Da sich die Regelhüter aber meist schon im Vorfeld einer Generalversammlung einigen, ist das Treffen am Dienstag von vorentscheidender Bedeutung.

Als fast schon sicher gilt der Beschluss zur Kompetenz-Ausweitung der Videoschiedsrichter. Demnach sollen bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko auch Eckball-Entscheidungen und die zweite Verwarnung bei einer Gelb-Roten Karte durch den VAR überprüft werden. Bisher dürfen nur Tore, Strafstöße, Rote Karten und mögliche Verwechslungen bei Platzverweisen gecheckt werden.