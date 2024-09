Am vierten Bundesliga-Spieltag kassiert Borussia Dortmund die erste Niederlage - und die fällt in Stuttgart gleich heftig aus.

Borussia Dortmund kassiert beim Gastspiel in Stuttgart am Sonntag nicht nur die erste Saisonniederlage, sondern gleichzeitig die höchste Bundesliga-Schlappe seit fast vier Jahren. Trainer Nuri Sahin und Sportdirektor Sebastian Kehl kritisierten die BVB-Stars nach dem auch in der Höhe verdienten 1:5 aufs Schärfste.