Auch in Stuttgart kann man die EM-Spiele verfolgen - nicht nur im Stadion. Es gibt ein Public Viewing in den Fan Zones.

In zehn deutschen Städten wird im Juni und Juli um die Europameisterschaft gespielt - und die Fans sollen nicht nur in den Stadien, sondern auch beim Public Viewing das Turnier zu einem großen Fest machen. Wer keine Karte bekommen hat, kann in den sogenannten Fan Zones feiern und mitfiebern.

In Stuttgart geht das natürlich auch - und die UEFA hat sich etwas für die Fans einfallen lassen.

GOAL erklärt, wo in Stuttgart das Public Viewing stattfindet und wo sich die Fan Zone befindet.