Public Viewing in Hamburg bei der EM 2024: Wo sind die Fan Zones?

51 hoffentlich spannende Duelle gibt es bei der EURO zu sehen - und alle werden in der Fan Zone in Hamburg gezeigt.

Die EURO 2024 wird im Sommer das beherrschende Fußball-Thema sein - in Deutschland spielen die Teams ab dem 14. Juni um den Titel. Wer dabei sein möchte, kann natürlich ins Stadion gehen, wenn er denn ein Ticket ergattern konnte. Wer leer ausgegangen ist, muss aber nicht in die Röhre schauen: Beim Public Viewing in den sogenannten Fan Zones kann man gemeinsam mit vielen anderen Fans mitfiebern.

Das geht auch in Hamburg - und die UEFA hat sich etwas Großes einfallen lassen.

GOAL erklärt, wo in Hamburg das große Public Viewing stattfindet, was es mit den Fan Zones auf sich hat - und wo sich diese in Hamburg befindet.