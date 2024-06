Public Viewing in Gelsenkirchen bei der EM 2024: Wo sind die Fan Zones?

Der Fußball, den die Fans in Gelsenkirchen zu sehen bekommen, ist nicht erstklassig. Das ändert sich aber während der EURO.

Zehn Städte sind richtig im EM-Fieber, denn bei ihnen finden im Juni und Juli die Spiele der Europameisterschaft in Deutschland statt. Für die Fans ist die Zahl der Plätze in den Stadien natürlich begrenzt, deshalb sollte man sich nach Alternativen umschauen, wie man die hoffentlich spannenden Duelle mit anderen genießen kann. Eine solche Möglichkeit ist mal wieder das Public Viewing - und das findet in den sogenannten Fan Zones statt.

So funktioniert es auch in Gelsenkirchen - und die UEFA hat sich etwas für die Fans einfallen lassen.

GOAL erklärt, wo in der Ruhrgebietsstadt das Public Viewing stattfindet und wo sich die Fan Zone in Gelsenkirchen befindet.