Public Viewing in Frankfurt bei der EM 2024: Wo sind die Fan Zones?

51 Spiele finden bei der EURO statt - und sie alle werden in Frankfurt bei einem großen Public Viewing gezeigt.

Der Fußball-Sommer steht ganz im Zeichen der Europameisterschaft - denn das Mega-Event kommt nach Deutschland. Klar, dass alle Fans mitfiebern werden. Und sie können das nicht nur in den Stadien machen. Denn auch die, die kein Ticket für die Spiele bekommen haben, müssen nicht alleine zuhause schauen: Beim Public Viewing in den sogenannten Fan Zones kommt echte EM-Stimmung auf.

Das wird auch in Frankffurt so sein - die UEFA hat sich dort für die Fans etwas einfallen lassen.

GOAL erklärt, wo in der Main-Metropole das Public Viewing geplant ist, was eine Fan Zone ist und wo sie sich in Frankfurt befindet.