Public Viewing in Dortmund bei der EM 2024: Wo sind die Fan Zones?

Dortmund ist eine fußballverrückte Stadt - und deshalb finden nicht nur im Stadion EM-Spiele statt, sondern es gibt auch eine Fan Zone.

Die EM in Deutschland soll ein großes Fest werden - und dafür müssen natürlich die Fans mitmachen. Nicht nur als Zuschauer in den Stadien, sondern auch, wenn sie nicht live dabei sein können. Wer nicht das Glück hatte, eine Karte für die Spiele zu ergattern, der kann trotzdem Unvergessliches erleben: beim Public Viewing in den sogenannten Fan Zones.

Das geht auch in Dortmund - und das gleich an zwei Stellen in der Stadt.

GOAL erklärt, wo in Dortmund das Public Viewing stattfindet und wo die Fan Zone ist.